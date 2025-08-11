Í·ÊâÆ»¤¬ÆÍÁ³¡Ö´ÙË×¡×¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿40ÂåÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤··Ú½ý¡¡¿¼¤µÌó1.5m¡Ä¡¡¿À¸Í¡¦Ä¹ÅÄ¶è¤Î¸ø±à
£¸·î£±£°Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¸ø±à¤Ç¡¢£´£°ÂåÃËÀ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Í·ÊâÆ»¤¬ÆÍÇ¡¡Ö´ÙË×¡×¡£À¸¤¸¤¿·ê¤ËÂ¤ò¤È¤é¤ì¤ÆÃËÀ¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢·Ú½ý¤òÉé¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÙË×¤ÇÀ¸¤¸¤¿·ê¤Ï¡¢Ä¾·Â¤¬Ìó£³£°£ã£í¡¢¿¼¤µ¤¬Ìó£±¡¥£µ£í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¿À¸Í»Ô¤¬¡¢´ÙË×¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¡ÄÄ¾·ÂÌó£³£°£ã£í¡¦¿¼¤µÌó£±¡¥£µ£í¤Î·ê¤¬ÆÍÇ¡È¯À¸
Í·ÊâÆ»¤Î´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶èÂç´ÝÄ®¤Î¡ÖÂç´Ý»³¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Æ§¤ßÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÏÀ¸¤¸¤¿·ê¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¡£±¦¤Ò¤¶¤äº¸Â¤Î¤¹¤Í¤ò»¤¤ë·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇºÊ¤ËÏ¢Íí¤·¡¢ºÊ¤¬£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤¬³ÐÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Í·ÊâÆ»¤Ï¸ø±à¤ÎÆîÂ¦ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤¬ÅÚ¤äº½Íø¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ê¤ÏÄ¾·Â¤¬Ìó£³£°£ã£í¡¦¿¼¤µ¤¬Ìó£±¡¥£µ£í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í·ÊâÆ»¤Î´ÙË×¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï¡¢¸½ºßÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢¿À¸Í»Ô¤È·Ù»¡¤¬´ÙË×¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Âç´Ý»³¸ø±à¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¹âÂæ¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ±Ç²è¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£