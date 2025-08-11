¥»³¦ÆÈÁö¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Ï»°´§²¦¤â´Ö¶á¡Ä¡Ô¤Ê¤¼ºå¿À¤À¤±¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¡©¡Õ²¼Ìø¹ä¤¬ÌÀ¤«¤¹ºòÇ¯¤È¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°ì¶¯¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì°Ê²¼¤ËÃù¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢7·î¤ËÁá¤¯¤â¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¡£
¤³¤Î¸½¾Ý¤òÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î²¼Ìø¹ä»á¤¬Ê¬ÀÏ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤½¤·¤ÆÅ¬ºàÅ¬½ê¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡£ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¡ÖºÇÅ¬¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¡×
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶èÀÚ¤ê¤Î100»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç61¾¡37ÇÔ2Ê¬¤ÎÃù¶â24¡£2°Ì¤Ë12¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¼ó°Ì¤À¡£7·î30Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÁá¤¯¤âÅÀÅô¤·¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï32¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°µÅÝ¤Ö¤ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ï¸Ç¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅê¼ê¿Ø¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤µ¤À¤í¤¦¡£ÂÇ·â¿Ø¤â¹¥Ä´¤À¤¬¡¢3ÆÀÅÀ°Ê²¼¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤¬¥¸¥ã¥¹¥È2.00¡Ê100»î¹ç½ªÎ»»þ¡£°Ê²¼À®ÀÓ¤Î¿ô»ú¤ÏÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤è¤µ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤âÅê¼ê¿Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î¾¡Éé½ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¤·¤ï´ó¤»¤¬Íè¤¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º£Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½Ð¤À¤·¤Î»þÅÀ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò»î¤·¤¿¡£
°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¹©Æ£ÂÙÀ®¤ò³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤òÃæ·Ñ¤®¡¢ÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Á°Ç¯2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿´äÄçÍ´ÂÀ¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡£ÅòÀõµþ¸Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¼ê¤òÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç»î¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÅ¬¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¸õÊä¤À¤Ã¤¿µÚÀî²íµ®¤ò¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤·¤¿¤³¤È¡£46»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡3ÇÔ1S27H¤ÎËÉ¸æÎ¨0.81¡£¤³¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
·ë²Ì¡¢ÍÞ¤¨¤Î´äºêÍ¥¤âÅ¬ÅÙ¤ËµÙ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸þ¾å¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Í£°ì¡¢¸òÎ®ÀïÃæ¤Î6·î6Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÂ¦Æ¬Éô¤Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¼õ¤±¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æÂçÃÒ¤â¡¢7·î1Æü¤ËÉüµ¢¤·Â¨ÅÐÈÄ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤½¤Î¸å¤âÄ´»Ò¤Î¤è¤µ¤ò°Ý»ý¡¢39»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨0.23¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÎÀ®ÀÓ¤Î¤è¤µ¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¤ÈÁ´ÂÎ¤Ç¹¥½Û´Ä¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÀ®¸ùÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Á¥«¥Ê¥«¡×¥³¥ó¥Ó¤Î½ÐÎÝÎ¨¤¬ÂÇÀþ¤ò¸£°ú
¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤ò½¦¤¦¡£¾¡Íø¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¸þ¾å¤·¤ÆÂÇ·â¿Ø¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë1¡¢2ÈÖ¤Î½ÐÎÝÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
1ÈÖ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¤Ï.354¡Ê¥ê¡¼¥°2°Ì¡Ë¡¢2ÈÖ¤ÎÃæÌîÂóÌ´¤Î½ÐÎÝÎ¨¤Ï.362¡Ê¥ê¡¼¥°1°Ì¡Ë¡£¤·¤«¤â¤³¤Î2¿Í¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤è¤¯Áö¤ë¡£ÅðÎÝ¿ô¤Ï¶áËÜ¤¬26¡Ê¥ê¡¼¥°1°Ì¡Ë¡¢ÃæÌî¤¬14¡Ê¥ê¡¼¥°5°Ì¡Ë¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÅðÎÝ¿ô¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï81¡£2°Ì¤ÎÃæÆü¤Ë20¸Ä¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ô»ú¤ò¸£°ú¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÌöÆ°¤¬¡¢Â³¤¯3ÈÖ¿¹²¼æÆÂÀ¡¢4ÈÖº´Æ£µ±ÌÀ¡¢5ÈÖÂç»³ÍªÊå¤ÎÂÇÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥È¥Æ¥ë³ÐÀÃ¡ªºòÇ¯¤È¤Î¡ÖºÇÂç¤Î°ã¤¤¡×
¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î3¿Í¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î·Ð¸³¤¬¤¤¤Þ³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
ÆÃ¤Ë4ÈÖ¤Îº´Æ£¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô28¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÞÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇÅÀ72¤â¥À¥ó¥È¥Ä¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë2°Ì¤¬¿¹²¼¤Î62¡¢3°Ì¤¬Âç»³¤Î53¡Ë¡£¥Ø¥¿¤¹¤ì¤Ð»°´§²¦¤âÁÀ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤Î¸å¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
ºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤â¥Ö¥ó¥Ö¥ó¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¶¯¿¶¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÊÑ²½µå¤ò½¦¤¦µ»½Ñ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ÇÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬8·î1Æü¤Î¿ÀµÜ¤Ç¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡£±äÄ¹10²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î6ÈÖ¼ê¡¢ÂçÀ¾¹¼ù¤ÈÂÐÖµ¡£½éµå¡¢2µåÌÜ¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥ë¤·¡¢3µåÌÜ¤ÎÄà¤êµå¤È¤Ê¤ë¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£
¤³¤³¤ÇÅê¤¸¤é¤ì¤¿¾¡Ééµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¥é¥¤¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¡£¸«Á÷¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ý¡¼¥ó¤È¤Ò¤Ã¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥³¡¼¥ó¤ÈÈô¤Ð¤¹¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
長崎県出身。1990年ダイエーにドラフト4位で入団。1996年、日本ハムへ移籍。先発・中継として活躍し、60試合以上登板が4度という鉄腕ぶりを発揮した。2003年に阪神へ移籍し、黄金期の中心ピッチャーとして9年で5度の二桁勝利。2005年には史上最年長で最多勝を獲得した。2013年の現役引退後は解説者として活躍する一方で、釣りやアウトドアなど趣味をいかした番組にも多数出演。
