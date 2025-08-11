¡Ö¸Å»æ¤ÎÆü¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤»æ»ÍÁª¡×¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡É¤¬¾Ò²ð¡ÖÆ÷¤¤¡×¡Ö¹õ¤¹¤®¤ë¡×ÍýÍ³¤ÇNG
¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¸Å»æ¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¤»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡Ö¡Úº£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û¡×¤È¤·¡Ö¸Å»æ¤ÎÆü¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤»æ»ÍÁª¡×¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍÆ´ï¤Ï»æ¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥é¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»æ¥³¥Ã¥×¤âËÉ¿å²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀöºÞ¤ÎÈ¢¤ÏÆ÷¤¤¡¢¤½¤·¤Æ½¬»ú¤ÎËÏ½Á¤Ï¹õ¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡ßÁ´¤Æ²ÄÇ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£