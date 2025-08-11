グレイスワンの新クリームで夜間集中ケア♡ハリ肌を目指す新習慣

エイジングケア※1ブランド「グレイスワン」から、睡眠中にハリを形成※2する薬用ナイトクリーム「リンクルケア リンクルリフトV ナイトリペアクリーム」が2025年8月21日より新発売。年齢によるシミ・シワ・ハリ不足が気になる40～50代の肌を、夜のうちに整える新提案です。夜の時間を美しさへと変える“仕込みケア”、毎晩のスキンケアにプラスして、自分らしい輝きを目指してみませんか？

寝ている間に、ふっくらハリ肌へ



グレイスワン リンクルケア リンクルリフトV ナイトリペアクリーム

「リンクルリフトV ナイトリペアクリーム」は、夜のスキンケアの最後に使うだけで、ハリを形成※2する薬用クリーム。

リンクルリフトVテクノロジーでピタッと密着し、時間差でじっくり届く浸透型ナイトVカプセルも配合。

シワ改善・美白※4有効成分「ナイアシンアミド」、肌あれ防止の「グリチルリチン酸ジカリウム」のW配合で、翌朝ふっくらとした印象の肌へ導いてくれます。

内容：50g

※1 年齢に応じたお手入れ

※2 ハリ形成油脂、ポリマーによる

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ

とろける質感と癒やしの香りも魅力



濃厚なのにベタつかず、肌にとろけるように伸びて密着するテクスチャー。フェイスラインまで包み込むようになじむので、ゆるみがちな肌にもぴったりです。

天然香料配合のカーミングフローラルの香りは、リラックスした夜時間にぴったり♡リフトVマッサージメソッドと一緒に使えば、よりハリ感を実感できます。

肌悩みに寄り添うグレイスワンのこだわり



グレイスワンは2013年の誕生以来、エイジングケア※1に特化したスキンケアブランドとして、肌悩みを前向きにサポートしてきました。

忙しい毎日の中でも続けられる使い心地のよさと確かな効果にこだわり、多くの女性に愛されています。ナイトリペアクリームもその一つ。

コスメ賞を受賞した姉妹アイテム「リンクルリフトV エッセンス」に続く注目の新商品です。

グレイスワンで、“眠るだけ美容”を新習慣に

年齢を重ねても、自分らしく前向きに美しさを磨きたいあなたへ。

『グレイスワン リンクルリフトV ナイトリペアクリーム』は、眠っている間に肌悩みに寄り添い、翌朝の肌に変化をもたらすスペシャルケアアイテムです。

毎晩のスキンケアを少しだけ丁寧にするだけで、ふっくらハリのある肌印象に♡夜時間を、美しさの土台作りに変えてみませんか？