¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡8·î11Æü¡Á17Æü¤Î±¿Àª

Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¿ÈÆâ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ª¡¡
15Æü¤Ï¼«Ê¬¤ËÁÇÄ¾¤Ë
²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¿ÆÍ§¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¹§¹Ô¤ä²ÈÂ²¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤Æ¿ÈÆâ¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü¤Ïµ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡£²æËý¤¹¤ë¤È¤É¤³¤«¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡£
¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤Ãç´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡ª
²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çå«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ËÃç´Ö¤¬Áý¤¨¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£
½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡ª
ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤ó·×²è¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¤â½Ð¹ç¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤Î°Æ·ï¤Î¡¢ÃÊ¼è¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤¹¤ë¤È¡ý¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤ËÈ¯¸«¤¢¤ê¡£
11Æü¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò½èÍý
µìÍ§¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¡¢¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÊ¹¤¤¤¿¶Ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿Ì¾ºî±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤»Å»ö¤äÄ´À°¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¶ì¼ê¤Ê»¨»ö¤Ï¡¢11Æü¤Ë¤¼¤ó¤ÖÊÒ¤Å¤±¤Æ¡ª¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤¼¤ó¤ÖËÜµ¤¤Ç»î¤½¤¦¡ª
¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ëÀ±²ó¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ë¥Þ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¡ª¡¡12Æü¤Ï¾¯¤·ìÅÍß¤Ë¡£¤è¤êÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Ï¤º¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Á°¿Ê¡ª¡¡
¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÎÍ½´¶¤¢¤ê
¡Ö¤³¤ì¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¡¢¾å¾º¤¹¤ë±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤ª¤·¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¡£°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¢Êª¡¢¾ì½ê¤È¤Î¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£13Æü¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤«¤â¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿Àª²ñÏÃ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤äÀâÌÀ¤â¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¹Ô¤¤Å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÈ´¤±½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¹Ô¤¦¤È¡ý¡£14Æü¤ÏÇã¤¤Êª±¿¤¢¤ê¡£¥»¡¼¥ëÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡ÖÀ¸³è¤Î°ÂÄê¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊä¤ª¤¦
Â¾ì¸Ç¤á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²È¤ä²ÈÂ²¡¢»Å»ö¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤òºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¥¹¥¿¥ß¥Ê¿©¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ë¤È¡ý¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤¹¤°¤Ë¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ç´¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
16Æü¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥À¥¦¥ó¤ò
¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÀ±²ó¤ê¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ç²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±Ç´¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£16Æü¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤½¤¦¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿Àªº¬¤¬¿¼¤¤ÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤ëÍ½´¶¡£
¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º
¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¡¢Æþ¤êÁÈ¤ó¤À¿Í´Ö´Ø·¸¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î‟Ãµ¸¡¡ÉÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬¤é¤º¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡£14Æü¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£17Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¬³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤«¤â¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£