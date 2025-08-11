◆米大リーグ ドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのロバーツ監督が１０日（同１１日）、本拠地ブルージェイズ戦後に取材に応じ、サヨナラの絶好機に空振り三振に倒れた大谷翔平投手（３１）に苦言を呈した。

大谷は、一打サヨナラの場面で迎えた４―５の９回１死満塁の好機で空振り三振。今季デビューの２３歳左腕フルハーティの低めボール球のスライダーにバットが空を切った。指揮官は「三振するとは思わなかった。球がすごく速い投手ではなかったので、しっかりフィールドに打ち返さないといけない。あそこで一本を出さないと行けない。低めのボール球を振ってしまってはいけない」と語気を強めた。

大谷は、１点を追う初回には２戦連続の４１号となる今季１１度目の初回先頭打者アーチ。幸先よくスタートを切った。３―２で迎えた６回１死の４打席目はカウント２―２から高めの直球を中前にはじき返し、９試合連続安打＆３戦連続のマルチ安打を記録した。その後は、２死一塁からスミスの打席では初球に今季１７個目の盗塁成功。だが、２死一、二塁のフリーマンの打席では、初球スチールを敢行して、三盗に失敗。これにはロバーツ監督も「あれは彼の判断でしたが、いいプレーではありませんでした」と首をひねった。

大谷は２安打１打点１盗塁も、チームは逆転負けで１０カードぶり、後半戦初めてのスイープを逃した。