¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï10Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¥¬¥¶ÀêÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¶¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¬¥¶ËÌÉô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃæÉô¤ÎÆñÌ±¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤â²òÂÎ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÀïÁè¤ò¿×Â®¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇÁ±ºö¤À¡×¤È·³»öºîÀï¤ÎÀµÅöÀ­¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²ñ¸«¤Î¤¢¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë»Ä¤ë¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤òÀ©°µ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡¢ÀïÁè³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤­¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£