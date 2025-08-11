¡Ö¾®ÀôÇÀÁê¡×¤Î¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×ÂçÊü½Ð¤ËÇÀ²È¤¬Êú¤¯¡ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡É¡Ä¥³¥áºî¤ê¤Ë¡Ö»þµë10±ß¡×»þÂåÅþÍè¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ç¤Ï¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¡¢2²óÌÜ¤Ë¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª²Á¹â¤ËÈîÎÁ¤ä´ï¶ñ¤ÎÃÍÃÊ¤â¹âÆ¡£¥³¥áºî¤ê¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤
¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î½é¤á¡¢¿ï°Õ·ÀÌóÊý¼°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î¤¦¤Á2Ëü9000¥È¥ó¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤«¤é¤Î½Ð²Ù¤äÇÛÁ÷¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁêÛ©¤¯¡Ö½Ð¸Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎÌ¤¬¡¢¼Â¼û¼Ô¤Î´üÂÔ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¼ÊÆ¤Î¤Þ¤ÞÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀºÊÆ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Î8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë100Ëü¥È¥ó¤¢¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤¹¤Ù¤Æ¤òÊü½Ð¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼ÂºÝ90Ëü¥È¥ó¤Û¤É¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Þ¤Ç±¿¤Ö¡ÖÊªÎ®¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤À¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤Ï¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤æ¤¨¡¢ÁÒ¸Ë¤Î¾ì½ê¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¤É¤Î±¿Á÷´ë¶È¤¬Í¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î±¿Á÷¶È³¦¤Ï¤É¤Î´ë¶È¤â¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Î¸½¾ì¡£¤½¤ó¤ÊºÇÃæ¤Ë¶ÛµÞÊü½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤Ïº®ÍðÉ¬»ê¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ÷ÃßÊÆÎ¥¤ì¡×¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇäÄ¾¸å¤Ï1¿Í1ÂÞ¡¢¤Þ¤¿¤Ï1²ÈÂ²1ÂÞ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¡£¸½ºß¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤Ëºß¸Ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ÈÎÇä¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö½é¤«¤é¾¯¤·¥·¥é¥±¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡¢Ä«¤«¤é¹ÔÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¤Î¹âÆ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤·¤«¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÊªÄÁ¤·¤µ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤â4Ëü¥È¥ó
¡¡¤¿¤À¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÏÊü½ÐºÑ¤ß¤À¡£Àè½ÒÄÌ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÉÔºî¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ìó100Ëü¥È¥ó¤òÌÜ°Â¤Ë¥³¥á¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç91Ëü¥È¥ó¤¢¤Ã¤¿ºß¸Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ïº£Ç¯4·î¤Þ¤Ç¤Ë°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ÇÂç¼ê½¸²Ù¶È¼Ô¤Ë·×31Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¡£5·î²¼½Ü¤Î¾®ÀôÇÀ¿åÁê½¢Ç¤¸å¤Ë¤Ï¡¢·×50Ëü¥È¥ó¤ò¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸»ºÃÏ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µÎ®ÄÌÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊü½Ð¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢4Ëü¥È¥ó¤ÎÊü½Ð¡£¾Ã¤¨¤¿90Ëü¥È¥ó¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¼Â¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÍèÇ¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê½¼Â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£Ç¯¹×¤òÇ¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶¯À©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£È÷ÃßÎÌ¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È5Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ºÇÄã¸ÂÍ¢Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤³°¹ñ»ºÊÆ¡Ø¥ß¥Ë¥Þ¥à¡¦¥¢¥¯¥»¥¹ÊÆ¡Ù¤òÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
Ê§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Ë±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£5Ç¯¸å¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤ÎÊÝ´ÉÎÌ¤ÏÇ¯´ÖÌó20Ëü¥È¥ó¡£ÊÝ´É´ü´Ö¤Ï5Ç¯¤Ç¡¢·×Ìó100Ëü¥È¥ó¤¬¾ï¤ËÈ÷Ãß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢5Ç¯¤¬²á¤®¤¿¤é¤½¤Î¥³¥á¤ÏÌ±´Ö¤ËÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¥³¥á¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁÊÆ¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ôÎÁÊÆ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡ÖÇÑ´þ¡×¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ôÎÁÊÆ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯¤½¤ÎÊ§¤¤²¼¤²ÊÆ¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÜ»ºÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢ÉÏº¤²ÈÄí¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¡¢¤³¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë¤âÌµ½þ¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ»Ù±ç¤È¤·¤ÆÁ¥¤Ç¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÊÆÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄÉ²Ã»Ù±ç¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î5Ç¯¤¬²á¤®¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ã¹©ÍÑÊÆ¡×¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤¿ÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤Ç¸¼ÊÆ¤Î¾õÂÖ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤éÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ï¡Ö²Ã¹©ÊÆ¡×¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐÌ£Á¹¤È¤«¾ßÌý¤È¤«ÊÆ²Û¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ä¥Ô¥é¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ë¤âÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤³¤ì¤é²Ã¹©ÍÑ¤Î¥³¥á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸å¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ä¤ª²Û»Ò¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
ÃÏ¸µ¤ÈÀ¤´Ö¤È¤Î²¹ÅÙº¹
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤äÇÀ²È¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤äÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥á¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤ËÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¥³¥á¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤À¤±¡Ø¥³¥á¤À¥³¥á¤À¡Ù¤ÈÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤É¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢JA¤Ø¤ÎÈãÈ½¤À¡£
¡Ö¡È¾®ÀôÊÆ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤Îº¢¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢ÇÀ¶¨¤äÀ¸»º¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤¸¤á¤À¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¶¶¤Î±ØÁ°¤Ë¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ë¥³¥á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¡ØÅÔ²ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¡Ù¤¬Ãæ¿´¤ÎÊóÆ»¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡°ÊÁ°¡¢¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤òÍÂ¤«¤ëÁÒ¸Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤òJA¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖJA¤Ï½¸²Ù¶È¼Ô¤Ç¡¢°·¤¦¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÌ±´ÖÊÆ¡£È÷ÃßÊÆ¤Ï¹ñ¤Ë½êÍ¸¢¤¬°Ü¤ë¤¿¤á¡¢ÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡ÊÃí¡¦Á°²óµ¤·¤¿¡Ë¡Ø¼õÂ÷»ö¶ÈÂÎ¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢JA¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£JA¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÈ¹ç¡£¹ñ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤âÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤¼JA¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¿Í´Ö¤Ï³§¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¾ÍèÁü
¡¡ÇÀ²È¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î²Á³ÊÄ´À°¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅöÁ³¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤»¤Ã¤«¤¯¡ÊÃÍÃÊ¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÆþ¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ÇÈîÎÁ¤ä´ï¶ñ¤ÎÃÍÃÊ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È»þµë10±ß¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£5¥¥í4000±ß¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â¤¹¤®¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¼Â¾ð¤òÃÎ¤ëÇÀ¶È¼±¼Ô¡Ë
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥³¥á¤òºî¤ëÀ¸»º¼Ô¤Î¸½¾ì¤ËÌµÆÜÃå¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ºòº£¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¦¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÇÀ¶È¤Î1Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥³¥áºî¤ê¤ÏËÜÅö¤ËÂÎÎÏ¾¡Éé¡£¼ê´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÅÚ¤ò¹Ì¤·¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÅÚ¤Èº®¤¼¡¢Ê¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤¿¸å¤â¡¢ÈîÎÁ¤ò¤Þ¤¤¤¿¤ê¡¢Ìô¤ò»µ¤¤¤¿¤ê½Ã³²ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ²È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¹â¤¤¹â¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ËèÇ¯5¡ó¤Î¥³¥áÇÀ²È¤¬¸º¤ë¤È´í×ü¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç·¶ºÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Àï¸å¤Î¿©ÎÈÆñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ²ñ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬¹â²Á¤Ê¹üÆ¡ÉÊ¤äÃåÊª¡¢ÊõÀÐ¤Ê¤É¤òÅÄ¼Ë¤ÎÇÀ²È¤Ë»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ç¥³¥á¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤ÈÊª¡¹¸ò´¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ø°ÇÊÆ¡Ù¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¸½¾ì¤Ï¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÇÀ²È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Î»þ¤â¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Îºî¶È¼Ô¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Î¤Þ¤ÞµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥á¤ò¼ç¿©¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¡£º£¸å²æ¡¹¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿©Âî¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤Î¸½¾ìÍý²ò¤È¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¡£
