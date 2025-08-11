クラスターCはチカッパをどれだけ疑えるかのレースだと思います。私は疑いに疑い尽くしたいのですが、慎重な判断が必要です。まず単純にこの重量は他のJRAの馬と比べて、少々見込まれたのでは？まあ、JBCスプリントの2着馬ですから仕方ないんですけどね。カペラSでチカッパに先着しているサンライズアムールがカペラSの時は57キロでチカッパは58キロ。1キロ差で先着されているのに、今回はサンライズアムールが54キロでチカッパが57キロと3キロ差になります。重量が全てとは言いませんが、疑う余地はありますよね。

オッズを考えると、サンライズアムールの方を上に取りたい。次に、もしも逃げられれば勝ち負けだと思うアドバンスファラオは買いたいですね。笹川翼騎手ですし、積極的に出して行くと思うんですよね。逃げる気で出していけば先手も取れると思います。基本的にはこの2頭か？中央オープン3着の実績がある大外のヒビキも買いたいですね。圏内の力はあるでしょう。そしてチカッパも何も切ることはないので（笑い）。サンライズアムールからの3連単と3連複かな。う〜ん…。

やっぱりサンライズアムールの重量はかなり恵まれているように見える。そもそもこの馬、かなりの実力馬ですからね。中央のオープンを普通こんなに何回も勝てませんから。同重量でもチカッパに勝てる気がしますけどね。現時点でオッズが分からないところが悩ましい。実際のところはサンライズアムールの単勝もかなり売れると思うので、ここは単勝は自重するか…。単勝が4倍以上つくなら買ってもいいと思います。皆さんは当日のオッズを見て決めてください！

馬券は3連複（4）―（7）―（6）（14）を2000円ずつ、3連単（4）→（7）→（6）（14）、（4）→（6）（14）→（7）を1500円ずつで頼む！！ （芸人）

◇キャプテン渡辺 1975年（昭50）10月20日生まれ、静岡県出身の49歳。お笑い芸人。競馬歴は30年目。テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演中。著書に「神の馬券術〜年間収支をプラスに変える43の奥義〜」（KADOKAWA）。