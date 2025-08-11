「ドジャース４−５ブルージェイズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャース・ロバーツ監督が試合後、大谷の六回の盗塁失敗と、九回の好機での打撃アプローチに言及した。

３−２と１点リードの六回の打席で、大谷は中前打を放ち、３試合連続、３５度目のマルチ安打を記録した。

その後、２死からスミスの打席の初球に１７盗塁目となる二盗に成功。得点圏に進むと、スミスが四球を選んで一、二塁に。打席には初回に勝ち越しソロを放っている４番フリーマン。追加点の大きなチャンスを迎えた。

ここで初球にダブルスチールを試みたが、相手捕手の三塁への好送球で大谷がアウトとなり、本拠地は大きなため息に包まれた。この盗塁失敗について試合後、「あれは彼（大谷）の判断だった。良いプレーではなかった」とロバーツ監督。試合の流れを変えてしまったプレーとなり苦言を呈した。

大谷は１点を追う九回１死満塁の好機でフルカウントから低目のボールゾーンに外れるスイーパーに手を出し空振り三振に倒れた。この打席についてもロバーツ監督は言及。名前こそ出さなかったものの「あの場面では、相手は球速が速いタイプではないしセンター方向を意識して打たないといけない。あそこはなんとか一本出さなきゃいけなかった。そして低目のボールに手を出してしまうことは絶対にやってはいけなかった」と打撃アプローチにも苦言を呈した。

この日は二回を終えて３−１と試合を優位に進めたが、なかなか追加点を奪えず終盤に競り負けた。「もどかしい。今日の試合は絶対に落とすべきじゃなかったと思う」と振り返ったロバーツ監督。「相手はリリーフ陣を総動員していたし、こっちは何度もチャンスを作って追い詰めていた。にもかかわらず勝てなかったのは非常にストレスがたまる」と厳しい表情を浮かべた。