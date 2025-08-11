¿·³ã»Ô¤Ê¤É£µ»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½Ãæ¡¡¡Ê11Æü¸áÁ°9»þÈ¾¸½ºß¡Ë
¿·³ã¸©Æâ¤ÇÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£¸·î11Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡Ë
¿·³ã»Ô¡¢º´ÅÏ»Ô¡¢Â¼¾å»Ô¡¢¿·È¯ÅÄ»Ô¡¢ÂÛÆâ»Ô
¹ß¤êÂ³¤¯Âç±«¤Î¤¿¤á¡¢·Ù²üÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³³¤Î¶á¤¯¤äÃ«¤Î½Ð¸ý¤Ê¤ÉÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°èÅù¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯Îá¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ø¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¡¦ÂÀÏºÂå¤Î°ìÉô¡¢6À¤ÂÓ18¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¸áÁ°9»þ36Ê¬¹¹¿·
