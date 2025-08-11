¡Ú8·î10Æü ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×·ë²Ì¡Û¥°¥ëー¥×Á´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡ÄÆüËÜ¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ø
¡¡8·î10Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¸¥Ã¥À¤Ç¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤¬³«ºÅ¡£¥°¥ëー¥×A¡¢¥°¥ëー¥×B¤Î¤½¤ì¤¾¤ì2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×A¤ÏÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊFIBA¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¡Ë¤¬3Ï¢¾¡¡£Á°È¾¤³¤½¥«¥¿ー¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±87°Ì¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥êー¥É¤òµö¤¹»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢110－82¤Ç²÷¾¡¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¡ÊÆ±53°Ì¡Ë¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥óÂåÉ½¡ÊÆ±29°Ì¡Ë¤ò97－86¤Ç·âÇË¡£³Ê¾å¤ò²¼¤·¡¢¥°¥ëー¥×2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ëー¥×B¤Ç¤Ï¥¤¥é¥óÂåÉ½¡ÊÆ±28°Ì¡Ë¤¬3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£ºÇ½ªÀï¤Ï¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±71°Ì¡Ë¤Ë39ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆ±21°Ì¡Ë¤ÏÁ´Áª¼ê¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥°¥¢¥àÂåÉ½¡ÊÆ±88°Ì¡Ë¤Ë102－63¤Ç°µ¾¡¡£¥¤¥é¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤òÆ¨¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Ç¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×8·î10Æü »î¹ç·ë²Ì¡¢½ç°ÌÉ½
¡¦¥°¥ëー¥×A
¥«¥¿ー¥ë 82－110 ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
´Ú¹ñ 97－86 ¥ì¥Ð¥Î¥ó
1°Ì¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê3¾¡0ÇÔ¡¿+77¡Ë
2°Ì¡§´Ú¹ñ¡Ê2¾¡1ÇÔ¡¿-11¡Ë
3°Ì¡§¥ì¥Ð¥Î¥ó¡Ê1¾¡2ÇÔ¡¿-20¡Ë
4°Ì¡§¥«¥¿ー¥ë¡Ê0¾¡3ÇÔ¡¿-46¡Ë
¡¦¥°¥ëー¥×B
¥°¥¢¥à 63－102 ÆüËÜ
¥·¥ê¥¢ 43－82 ¥¤¥é¥ó
1°Ì¡§¥¤¥é¥ó¡Ê3¾¡0ÇÔ¡¿+72¡Ë
2°Ì¡§ÆüËÜ¡Ê2¾¡1ÇÔ¡¿+62¡Ë
3°Ì¡§¥°¥¢¥à¡Ê1¾¡2ÇÔ¡¿-55¡Ë
4°Ì¡§¥·¥ê¥¢¡Ê0¾¡3ÇÔ¡¿-79¡Ë
¢£¡ÖFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×8·î11Æü »î¹çÆüÄø
20¡§00～¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ëー¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤vs¥è¥ë¥À¥ó
25¡§00～¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢vs¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó