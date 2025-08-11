

「ボロ戸建て投資」を始める人が増えているそうです（写真：Graphs / PIXTA）

「貯金は安心で、投資は怖いもの」という考え方から抜け出せない人は今も多いことでしょう。そのような投資初心者のために、税理士であり、投資歴20年・運用総額10億円以上の投資家でもある永江将典氏は、「守り」を軸にした基本的なお金と投資の知識を身につけ、投資先さえ誤らなければ、誰でも手堅くお金を増やすことができる、と話します。

そこで永江氏の新著『頑張って稼いだお金を目減りさせない 税理士が教える 守りまくり投資術』より一部を抜粋、再編集し3回にわたってご紹介。第3回の本記事ではなるべくお金を減らさず、投資でお金を増やす方法の1つとして、築古戸建て投資で広がる可能性について考えます。

【あわせて読む↓】

＊《大増税時代》は自分の身は自分で「守る」が基本。「貯金は安心で、投資は怖いもの」の考えから脱却できない人が知るべき「本当に怖いこと」

"ボロ戸建て投資"を始める人が増えている

現在の不動産投資におけるトレンドとして、「ボロ戸建て投資」というジャンルがあることはぜひ知っておいてほしいと思います。ボロ戸建て投資とは、戸建て住宅を安価で、究極的にはタダで譲ってもらい、それをリフォームして賃貸に出すことです。

最近は空き家が社会問題になっていますが、その空き家には当然持ち主がいます。ただ、さまざまな事情でそこへ住めないまま放置しておくと、困り事が起きるのです。

たとえば、赤の他人がいつの間にか住み着いてしまったり、草が生い茂ってしまって苦情が入り、遠方からわざわざ草刈りだけをしに来なければならなかったり、固定資産税を毎年払わなければならなかったりします。

「それなら、もうこの空き家はいらない」と思っている人から安価で、もしくはタダで譲ってもらい、リフォームを行って賃貸に出すケースが増えつつあるのです。

私も330万円で買った空き家を、年72万円で貸そうとしているところです。埼玉県幸手市にあり、幸手駅から徒歩12分に位置する住まいです。築44年の中古戸建て住宅で、リフォームに50万円ほどかけました。

ボロ戸建て投資は金額のハードルが低いため、手軽に始めやすい副業として、参入する人が増えています。実際に一軒家は、入居者が決まると長く住んでくれる傾向があるため、お金を増やそうと思うのなら、副業として安定感抜群のものなのではないでしょうか。

ボロ戸建てのデメリットを挙げると、ほとんど勉強せずに購入してしまい、入居者が決まらなかったり、売却したときに購入した金額よりも安くなってしまったりすることです。

ですから、場所の見極めは大切です。昨今では、YouTubeなどのSNSで調べればいくらでも情報が出てきます。勉強をしっかりとしたうえで、取り組みましょう。

不動産投資のトレンドをつかもう

このように、不動産投資ひとつとっても新しい業態が次々に生まれ、トレンドになっていくものです。

不動産投資をつかむ方法でおすすめなもののひとつは、書店へ出向くことです。書店の副業コーナーや資産運用コーナー、不動産投資コーナーへ行けば、お金を増やしたい人に向けた書籍がたくさんあります。

なかでも、本棚に置かれて背表紙が見えるものではなく、平積みになっているところに注目しましょう。平積みのところには話題の本や新刊が並んでいるので、そこを見れば最近のお金の増やし方に関する情報が入るはずです。

書店で当たりをつけたあと、次はYouTubeで同じジャンルのものを検索すれば、ほとんどの場合もっと詳しく解説している動画が出てきます。もっと詳しく知りたければ、Xなどでのつぶやきをチェックして、オフ会の告知を見つけたときに参加してみましょう。

オフ会に参加すれば、実際に動いている人から話を聞けるでしょう。

ボロ戸建て投資、どのようにして裏を取る？

実際にオフ会などで、ボロ戸建て投資をしている人の話を聞いても、なかには怪しい人がいたり、怪しい物件があったりします。

私の場合、その判断や見極めは、その人と一緒に物件を見に行って行います。物件を一緒に見に行けば、その人が本物かどうかわかると思っているからです。

たとえば、Xなどで知った人が開催するオフ会へ参加したとき、「私もやっています」と言っている人に「見せてもらってもいいですか？」とお願いすれば、見せてくれることが多いのです。やはり、「怪しいな」と思ったら裏を取るために、現物を確認するのが最善の方法です。

「怪しい・怪しくない」の判断基準は、実態があること、つまり物件が存在することです。実際に見に行けば、物件が存在していることは確認できますね。

ほかに行うとすれば、その人の名前がわかるのなら、登記簿を入手して物件の所有者を確認することです。所有者の名前が確認できるので、その物件が本当にその人のものなのかが確かめられます。

最重要なのは、実態があることであり、実態がないならダメ、と判断すればいいのではないでしょうか。

最近はYouTubeに動画をアップしている人も多いので、そこで物件を修繕しているシーンなどを確認すれば、裏を取れるかもしれません。

ちなみに、ボロ戸建て投資にしても通常の不動産投資にしても、購入以外にかかる主なランニングコストは、次の3つです。

・管理会社に支払う手数料：2.5〜5％

・固定資産税：家賃の半月〜1カ月分

・銀行に支払う借入利息

不動産投資は、家賃として入ってきたお金ですべてを賄うのが基本です。ですから、家賃がきちんと入ってくる物件を探すことが、もっとも重要です。





【あわせて読む↓】



＊借金が10億円近くある私に「負債を背負っている」プレッシャーがない理由。「お金の流れを把握」→「お金を貯めるステージに立てる！」



＊《大増税時代》は自分の身は自分で「守る」が基本。「貯金は安心で、投資は怖いもの」の考えから脱却できない人が知るべき「本当に怖いこと」

（永江 将典 ： 公認会計士、税理士）