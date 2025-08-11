本拠地ブルージェイズ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。直後にはベンチで同僚が謎の祝福。日本の人気アニメの名シーンを想起するファンもいた。

1点を先制されて迎えた初回、いきなり先発左腕ラウアーをとらえた。低めのカッターを泳ぎながらも右翼スタンドへ。2戦連発となる41号先頭打者弾に本拠地は熱狂に包まれた。

ベンチに戻り、装備を外していた大谷にゆっくり近寄ってきたのはトニー・ゴンソリン投手。なぜか野球帽ではなく、つばが周囲全体にある青いハットを被っている。ドジャースの「LA」ロゴ入りだ。ゴンソリンはハットに手をやると、大谷の頭に被せるフリを見せ、41号を祝った。

中継で映った謎のセレブレーションはX上でも話題に。日本の人気漫画＆アニメ「ワンピース」で主人公のルフィが恩師シャンクスから麦わら帽子を授けられる名シーンを想起するファンもおり、「シャンクス・セレブレーション」「シャンクスから麦わら帽子を授かるw」といった声があがった。

大谷は4打数2安打1打点、2四球の活躍も9回1死満塁のチャンスで空振り三振。チームは4-5で接戦を落とした。



（THE ANSWER編集部）