¡ÚÂ®Êó¡Û·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô¤Ë¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡× 11Æü09:15»þÅÀ
·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Ï¡¢11Æü¸áÁ°9»þ15Ê¬¤Ë¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·Áð»ÔÁ´°è¤Î35678À¤ÂÓ 72955¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊäÂ¾ðÊó
ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤Î¤¿¤á
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¡ã¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡ä
¡ûÅ·Áð»ÔÁ´°è¡¡35678À¤ÂÓ (72955¿Í)
¡¡¡¡¡¡ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤Î¤¿¤á
¢¡¸½ºßÃÏ¤ÎºÇ¿·ÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§
TBS NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈòÆñ¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎËÉºÒ¾ðÊó¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡×¤Ï¡¢£µÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢´í¸±ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£µ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤¬º¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤«¤é¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬Äê¤á¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡ÖÎ©¤ÁÂà¤ÈòÆñ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¸±¤¬Áý¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤ä¡¢¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ç¤Ç¤¤¿ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤¤¯¤Æ´è¾æ¤½¤¦¤Ê·úÊª¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á¤¯¤Ë³³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÃæ¤Î¡¢³³¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡Ë¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿»¿å¤·¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¹â¤¤¾ì½ê¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢Âç»êµÞ¡¢¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
