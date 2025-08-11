メイプル超合金カズレーザー（41）が11日、月曜スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。暴力示談が発覚し、第107回全国高校野球選手権大会の出場を辞退した広陵（広島）について私見を述べた。

番組では、7日に1回戦を突破し、2回戦を控えていた同校の堀正和校長が10日、兵庫県西宮市で取材に応じ、出場を辞退すると表明したことを報道した。カズレーザーはまず、堀校長から、同校生徒が登下校の際に誹謗（ひぼう）中傷を受けたり、寮で爆破予告を受けたと明かされたことに言及。「辞退につながった理由として、生徒への誹謗中傷、あと爆破予告というのがあった。これは威力業務妨害なので、犯人を処罰する対象にしないと、今後も同様のケースで『脅せば辞退する』という良くないことになるので、厳正な処分をしなきゃいけない、これは間違いないことなんですけど」と前置きした。

カズレーザーはその上で「それ以外に関しては、学校側の謝罪と辞退じゃないですか。これ、野球部側が判断して辞退になったようにあまりとらえられないので、ということは、あまり自浄作用が働いてない？ 反省ということに本当につながっているのかな、というのをどうしても疑問視する。ここにはやっぱり、野球部の方が出てきて、何らかのことでフロントに出て来て、謝罪する必要があったんじゃないの、とは思います」と指摘。堀校長の会見に中井哲之監督らがいなかったことに触れた。その後、MCの谷原章介は、同日の保護者への説明会には中井監督が出席したことを補足した。

