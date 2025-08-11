¥í¥·¥¢¤ÎÁªµó²ðÆþ¤«¤éÆüËÜ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡©¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÊÉ¡×¤¬ÆÍÇË¤µ¤ì¡¢»²±¡Áª¤Ç¤½¤Î¶¼°Ò¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª¡¡
KGB¡Ê¸½FSB¡Ë¾¹»¤È¤·¤Æ¡¢Åì¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¤ÎÊø²õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡ÖÀ¾Â¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤
Àè¤Î»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¡¢¿ôÀé¡Á¿ô½½Ëü¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¡Ö¿ÆÏª¡×¤ÎÀ¯¼£·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢¼ç¤Ë»²À¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ã¥È·Ï¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³°¹ñÀªÎÏ¤Î²ðÆþ¤¬¤É¤ó¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÆÃÄê¤Î¸õÊä¼Ô¤äÀ¯ÅÞ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤é¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Î¾ðÊó¹©ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÎÊÉ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë±Û¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÂÐºö¤òµÞ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
°ÊÁ°¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î¹©ºî¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÚÂ¼Àµ¿Í»á¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Î¸½¾õ¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥·¥¢¤Î²ðÆþ¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÆÈÎ©¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎàÀëÀïÉÛ¹ðá
ÅìÀ¾ÎäÀï²¼¤Î1982Ç¯¡¢¥½Ï¢¹ñ²ÈÊÝ°Â°Ñ°÷²ñ¡ÊKGB¡Ë¾¯º´¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥ì¥Õ¥Á¥§¥ó¥³¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÃÌ³¤òË½Ïª¤·¤¿¡Ö¥ì¥Õ¥Á¥§¥ó¥³»ö·ï¡×¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¾Â¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊó¹©ºî¤Ïµì¥½Ï¢¡¦¥í¥·¥¢¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°Ìë¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¥ê¥Ò¥¢¥ë¥È¡¦¥¾¥ë¥²¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹µ¼Ô¡¦Èøºê½¨¼Â¤¬°ÅÌö¤·¤¿¡Ö¥¾¥ë¥²»ö·ï¡×¤¬ÍÌ¾¤À¡£
80Ç¯ÂåËö¤Î¥½Ï¢Êø²õ¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÏÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍ§¹¥¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¾Â¦¤Ï¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËàÊ¿ÏÂ¥Ü¥±á¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
ÍÓ¤ÎÈé¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ºÇ½é¤Ë²ç¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢06Ç¯¤Ë±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Çµ¯¤¤¿¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°Â¶É¡ÊFSB¡Ë¸µ´´Éô¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ê¥È¥Ó¥Í¥ó¥³»á¤Î°Å»¦»ö·ï¤À¡£Ã×»àÀ¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼Á¥Ý¥í¥Ë¥¦¥à210¤¬Ì±´Ö¹Ò¶õµ¡¤Ç¥í¥·¥¢¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢»ÔÃæ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¡£
Íâ07Ç¯¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¹ñ¶¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Áê¸ß¿®Íê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¿¼¹ï¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÄíÀè¤ËÅÚÂ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¾Â¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎàÀëÀïÉÛ¹ðá¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ08Ç¯¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Êµì¥°¥ë¥¸¥¢¡ËÊ¶Áè¤¬ËÖÈ¯¡£¿Æ²¤ÊÆÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÏª¹ü¤Ê²ðÆþ¡¢¼ÂÎÏ¹Ô»È¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï³°¸ò¤ò¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Â¦¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¡¢À¾Â¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥í¥·¥¢¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤È¤¹¤ëÀ¾Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ä¹ñ²È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥È¥í¡¼¥ë¡ÊÁÈ¿¥Åª¤Êµ¶¾ðÊó³È»¶¡ËÉôÂâ¤¬·ã¤·¤¤¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÀïÁè¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤äÌ±¼ç¼çµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿À¾Â¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥í¥·¥¢¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¤¬Êø²õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¸¢ÎÏ´ðÈ×¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤Æ²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£±Æ¶ÁÎÏ¹©ºî¤Èµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶
Â¾¹ñ¤ÎÁªµó¤Ø¤Î´³¾Ä¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¯¥ê¥ß¥¢¤ò¶¯À©Åª¤ËÊ»¹ç¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ²¼±¡¾ðÊó¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö14Ç¯°Ê¹ß¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÂ¾¹ñ¤ÎÌ±¼çÅª¤ÊÁªµó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¥´¥ê²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Êó¹ð½ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¡Öµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¡×¤È¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¹©ºî¡×¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¸ß¤¤¤ËÌ©ÀÜ¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¹©ºî¤Ïµ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ãË¡¤Ê»ñ¶âÄó¶¡¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤ÎË¸³²¡¢Å¨À¹ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥¯¡Ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤È¾ðÊóÏ³±Ì¡Ë¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¤ÏÆÃÄê¤Î·ë²Ì¤òÁÀ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÔ¿®´¶¤Î¾úÀ®¡×¤ä¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹©ºî¤Ë¤Ï¹ñ²È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ÖRT¡×¡Êµì¥í¥·¥¢¡¦¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ë¤ä¡Ö¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¡×¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£¶ËÃ¼¤ÊÏÄ¶ÊÊóÆ»¡¢SNS¥Ü¥Ã¥È¤ä¥È¥í¡¼¥ëÉôÂâ¤òÆ°°÷¤·¤¿¼«Æ°Åê¹Æ¤äÀðÆ°¥³¥á¥ó¥È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Î²ðÆþ¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÆÈÎ©¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¡Ê2014Ç¯¡Ë¡£·ë²Ì¤Ï¡ÖNO¡×¤À¤Ã¤¿¤¬À¤ÏÀÄ´ºº¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÆÈÎ©¤òÌä¤¦14Ç¯¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤ÇRT¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿±Æ¶ÁÎÏ¹©ºî¤¬¡¢¥½Ï¢Êø²õ¸å¡¢¥í¥·¥¢¤¬À¾Â¦¤ÎÌ±¼ç²½¥×¥í¥»¥¹¤Ë²ðÆþ¤·¤¿ºÇ½é¤ÎÎã¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÆÈÎ©¤ò¾§¤¨¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÌ±Â²ÅÞ¡ÊSNP¡Ë¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥â¥ó¥É¸µÅÞ¼ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢RT¤ÇÀ¯¼£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë±Ñ¹ñ¤òÊ¬Îö¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¢£±Ñ¹ñ¤ÎEUÎ¥Ã¦¤ÈÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢ÃÂÀ¸
²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë»ÄÎ±¤«Î¥Ã¦¤«¤òÌä¤¦¤¿16Ç¯¤Î±Ñ¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅêÉ¼¤Ç¤â¡¢RT¤ä¥¹¥×¡¼¥È¥Ë¥¯¤ÏEUÎ¥Ã¦ÇÉ¤äÈ¿EU¡¢²¤½£²ûµ¿¼çµÁ¤Îµ»ö¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï¡ÖEUÎ¥Ã¦¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎEUÎ¥Ã¦¡áBrexit¤òÌä¤¦¹ñÌ±ÅêÉ¼¡Ê2016Ç¯6·î¡Ë¤Ø²ðÆþ¤·¤¿Æ°µ¡¤Ï¡¢²¤½£¤ª¤è¤Ó±Ñ¹ñÆâ¤ÎÊ¬ÃÇ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¾å½Ò¤Î20Ç¯¤Î±Ñ²¼±¡°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¡¢À¯¼£¤òÉåÇÔ¤µ¤»¤ë¤¿¤áÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ªÌ¯¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÎòÂåÀ¯ÉÜ¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢À¯ÉÜ¤ÎÉÔºî°Ù¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
16Ç¯Åö»þ¡¢¥í¥·¥¢¤Î´³¾Ä¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤Ø¤Î¶¼°Ò¤È¤Ï¤Þ¤ÀÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Ñ¹ñÀ¯¼£¤ÏÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤ÎµðÂçÍø¸¢¤ò°®¤ë¥×¡¼¥Á¥ó¤È¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡Ê¿·¶½ºâÈ¶¡Ë¡¢¹ñºÝ¶âÍ»ÅÔ»Ô¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÉåÇÔ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥í¤Çµ¯¤¤¿16Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Ï¢Ë®·³»²ËÅËÜÉô¾ðÊóÁí¶É¡ÊGRU¡Ë¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£NATO²ÃÌÁ¤ò¿ô¥õ·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¹ñ¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤¹¤®¤ë²ðÆþ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×vs¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ë¥í¥·¥¢¤¬²ðÆþ¤·¤¿¤ÈÇ§Äê
Æ±¤¸16Ç¯¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬½éÅöÁª¤·¤¿ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ï¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥¯¹©ºî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊÆ¾ðÊóµ¡´Ø¤¬¸ø¼°¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£À¾Â¦¤Î´íµ¡°Õ¼±¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
Íâ17Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÁªÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥ó¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¥Ï¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¡¼¥¯¹©ºî¤ò¥í¥·¥¢¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÄÂÎ¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±ÀïÀþ¡×¡Ê¸½¡¦¹ñÌ±Ï¢¹ç¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤ò»Ù»ý¤·¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¾ò·ï¤Î¤¤¤¤¥í¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê±³¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤
¥í¥·¥¢¤ÈEU¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥ë¥«¥óÈ¾Åç¤ÏàÁð´¢¤ê¾ìá¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
23Ç¯¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢µÄ²ñÁª¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¡¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¥ë¡¦¥Ö¥Á¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎÎ¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¥»¥ë¥Ó¥¢¿ÊÊâÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞÀªÎÏ¤¬ÁªµóÉÔÀµ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¹³µÄ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Ï¹ñ¤Î·ûË¡Ãá½ø¤òÊ¤¤½¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤À¤ÈÈóÆñ¤¹¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÀ¼¹â¤Ë»Ù»ý¤·¡¢¡ÖÌîÅÞÀªÎÏ¤¬À¾Â¦¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¥»¥ë¥Ó¥¢¿ÊÊâÅÞ¤Î¾¡Íø¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¥»¥ë¥Ó¥¢À¯ÉÜ¤Ï·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¥í¥·¥¢¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
µìÅì²¤·÷¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ä¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ç¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¹ª¤ß¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤¬µ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Áªµó¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´³¾Ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï³°¸ò¾å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¼ýÚÌ¤¹¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÁªµó¤äÀ¯¼£Åª»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬Ë¾¤à·ë²Ì¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢Ê»¹ç¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢»Ù»ý¤Î¸ÀÀâ¤òÎ®ÉÛ¤¹¤ë¡£
¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê±³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤ä²ûµ¿¼çµÁ¤ò¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£À¾Â¦¤ÎÀ¯¼£Åª¼çÄ¥¤òìÊ¤á¤Æ¿®Íê¤ò¼º¤ï¤»¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä²á·ã²½¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÁè¤Î¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ
±Ñ²¼±¡°Ñ°÷²ñÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢±Ñ¾ðÊó¶ÉÊÝ°ÂÉô¡ÊMI5¡Ë¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨ÂÐÅª¤Ê³°¹ñÀªÎÏ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é±Ñ¹ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤ëË¡Î§¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¡£21Ç¯¤ÎÅý¹ç¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¹ñ²ÈÀïÎ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¤Î¶¼°Ò¤ÏÁýÂç¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¼«¤é¤ÎÌÜÅª¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÊª¤ÎÀïÁè¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÁè¡×¤â°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦·ÐºÑ¡¦Ì±¼ç¼çµÁ¡¦¼Ò²ñ¤Î·ëÂ«¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£²ðÆþ¡¢Áªµó´³¾Ä¡¢µ¶¾ðÊó¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡¢ÇË²õ¹©ºî¡¢°Å»¦¡¦ÆÇ»¦¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ÎÀà¼è¤ò¶¼°Ò¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³°¹ñ¤«¤é¤ÎÅ¨ÂÐÅª¤Ê³èÆ°¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ½è¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤ÈÍø±×¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤òÈÈºáÎà·¿²½¤¹¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¡£
ÇË²õ³èÆ°¡¢¶Ø»ß¶è°è¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ë´³¾Ä¡¢¹ñ²È¤Î¶¼°Ò³èÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½àÈ÷¹Ô°Ù¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îá¾õ¤Ê¤·¤ÇÂáÊá¡¦¹´Î±¤¹¤ë¸¢¸Â¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤òÎÌ·º¤Î²Ã½ÅÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤ë¸¢¸Â¤âÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤Î¿½¹ð¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë2ÁØ¹½Â¤¤Î³°¹ñ±Æ¶ÁÎÏÅÐÏ¿À©ÅÙ¤òÁÏÀß¡£¿½¹ð¤òÂÕ¤ì¤Ð·º»öÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¡£»ØÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÀ¯¼£Åª±Æ¶Á¥Æ¥£¥¢¡×¤ÏºÇÂç2Ç¯¤Î¶Øîþ¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¤Ê¤É»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¯²½¥Æ¥£¥¢¡×¤ÏºÇÂç5Ç¯¤Î¶Øîþ·º¡£Ãæ¹ñ¤â»ØÄê¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹ñÀ¯Ä´ºº¸¢¤ò»ý¤Ä¹ñ²ñ¤ÇÄ´ºº¤ò
22Ç¯¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢µ¬À©Åö¶É¤Î¥ª¥Õ¥³¥à¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëRT¤ÎÊüÁ÷ÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£µ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¹ñ²È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢SNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀÃ´Åö¼Ô¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢À¯¸¢ÊóÆ»´±¤Ë¤âÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ïº£¤â¥í¥·¥¢¤Î¹©ºî¤Î¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Êº¸¤Ï¿¯¹¶³«»ÏÅö»þ¤Î±Ñ¥Ü¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÂçÅýÎÎ¡¢±¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡Ë
23Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä³èÆ°¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°ÂÁ´Ë¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢³°¹ñ¤Ë¤è¤ë´³¾Ä¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£SNS¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬»Ù±ç¤Þ¤¿¤ÏÏ¢·È¤·¤¿±Ñ¹ñ¤Ø¤Î´³¾Ä¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤òÆÃÄê¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾ðÊó¹©ºî¤Î¶¼°Ò¤Ï¥í¥·¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
±ÑÊÆÎ¾À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯3·î¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¯¼£²È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢³Ø¼Ô¡¢²¿É´Ëü¿Í¤â¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉ¸Åª¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ¤³¦Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÀ©ºÛ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ãæ¹ñ¹ñ²È´ØÏ¢ÁÈ¿¥¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¡¢¹âÅÙÉ¸Åª·¿¶¼°Ò¥°¥ë¡¼¥×31¡ÊAPT31¡Ë¤¬±Ñ¹ñµÄ°÷¤ËÂÐ¤·Äå»¡³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢APT31¤Î¥Õ¥í¥ó¥È´ë¶È¤È¸Ä¿Í2¿Í¤¬À©ºÛ¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤âÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¡¦À¯¼£²È¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¿¯Æþºá¤ÇÃæ¹ñºß½»¤Î¹ñ²È´ØÏ¢¥Ï¥Ã¥«¡¼7¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£7¿Í¤ÏAPT31¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²È°ÂÁ´Éô¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢¥í¥·¥¢»ºÅ·Á³¥¬¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ¨ÂÐÏ©Àþ¤ËÅ¾´¹¤·¤¿²¤ÊÆ¤ËÈæ¤Ù¡¢ÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿ÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÃæÏªÊ¬ÃÇ¤Î¤¿¤áÂÐ¥í¥·¥¢Í»ÏÂ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ëµ¤ÇÛ¤òÉº¤ï¤»¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ñÀ¯Ä´ºº¸¢¤ò»ý¤Ä¹ñ²ñ¤Ç³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëµ¶¾ðÊó¹©ºî¤ò¿¿·õ¤ËÄ´ºº¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡üÌÚÂ¼Àµ¿Í¡Ê¤¤à¤é¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¡¡
ºß¥í¥ó¥É¥ó¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¸µ»º·Ð¿·Ê¹¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶ÉÄ¹¡£2002¡Á03Ç¯¡¢ÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÅì¥¢¥¸¥¢¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØEUÊø²õ¡Ù¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦ÀïÁè ¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¡×ºÇ¿·Êó¹ð¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚÂ¼Àµ¿Í¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò