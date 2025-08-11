◇インターリーグ ドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放ち、トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。本塁打ペースは昨年の54本塁打を上回る56本塁打ペースとした。先頭打者弾は今季11本目、9試合連続安打は今季3度目で今季最長タイとなった。第4打席も安打を放ち、今季3度目の3試合連続マルチ安打としたが、救援陣が乱調で痛恨の逆転負けを喫して連勝が2で止まった。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、首位ドジャースとのゲーム差は2に縮まった。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の2つのプレーについて苦言を呈した。まずは1点を追う9回1死満塁での空振り三振について。「今日の先発投手のパフォーマンスを考えれば、この試合に負ける理由は全くなかった。相手チームはブルペンの投手を総動員し、何度も追い詰められていた。それでも我々はそのチャンスをものにできず、勝てなかったのは本当に悔しいこと。我々は試合を通じて良い感触を持っていたし、最後の打席の場面でも三振するという結果は全く予想していなかった。あの投手は速球派ではないので、センター方向を意識してスイングするべきだった。しかし、低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ。もちろん相手投手は良い球を投げたかもしれないが、その前にまるでティーに置いたような打ちやすい球を投げてもらったのに、それを前に飛ばすことができなかったのは痛恨」と珍しく厳しい言葉を並べた。

二盗成功後、三盗を狙って失敗した場面についても「彼の判断だったが、良い野球ではなかった」と大谷の判断で仕掛けた盗塁だったことを明かした。

3―2の8回に5番手トライネンが8回に1イニング2被弾して逆転を許した。ドジャースは1点を追う8回1死二塁で大谷が申告敬遠、2死後にスミスも四球でつないで満塁とすると、フリーマンが押し出し四球で同点に追いついた。しかし、代打コンフォートが捕邪飛に倒れ、一気に逆転とはならなかった。9回には左腕ベシアが被弾。1点を追う9回は1死満塁で大谷と一打サヨナラの絶好機を迎えたが空振り三振で、ベッツも三ゴロに倒れてひっくり返せなかった。

ドジャースは8、9回に相手の四球連発で満塁機を演出したが、得点はフリーマンの押し出し四球による1点だけ。安打もなかった。地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」にも出演するドジャース担当のブレイク・ハリス記者は自身のXで「ドジャースは10安打を放ち、13四球をもらった試合で敗退。球団史上初めてそのような成績を残して負けた。今季ワーストの16残塁。2位とのゲーム差が再び2ゲームに縮まった。恥ずかしいパフォーマンス」と拙攻を嘆いた。

地元局「スポーツネットLA」のラジオレポーターを務めるデービッド・バセー氏は自身のXで「今日、23人の走者を出し、3回も満塁のチャンスを逃した。ドジャースが10本以上の安打と10個以上の四球を記録して、それでも試合に負けたのは1982年以来」とつづった。