¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡¼¡£²£ÉÍ¹â¹»¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËºßÇ¤Ãæ¤Ë½Õ²ÆÄÌ»»16ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸µÌîµåÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒÀ¶°ìÏº»á¤¬ËÜ»æ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿2011Ç¯7·î¤Î¡Öµ´¤Î°ä¸À¡×¤«¤é24Ç¯12·î¤Î¡Öµ´¤ÎÈëÅÁ½ñ¡×¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»13Ç¯È¾¡¢·×400²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Öµ´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¾¡Íø¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ó¤ò¸·Áª¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ú¥Ð¥ó¥È¼éÈ÷¤Î½ÅÍ×À¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Î¥Ð¥ó¥È¤¬¥Ø¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÁ÷¤Ã¤¿»þ¤ÈÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬½Ð¤¿¡£¹¥Åê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢³ÎÎ¨¤¬Äã¤¤µ¾ÂÇ¤è¤ê¡¢ÂÇ¤¿¤»¤¿Êý¤¬¥Þ¥·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢ºÇ¶á¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ï¥Ð¥ó¥È¤ÎÎý½¬¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¹â¹»¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ó¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥È¼éÈ÷¤¬¤è¤êÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¡£ÀäÂÐ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¼ê¤¬ÌÔÎõ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÅÙ¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥È¤«¤é¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤òÉß¤±¤ë¤Î¤Ï1ÅÙ¤À¤±¡£2ÅÙÌÜ¤Ï³Î¿®¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¸Â¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¥¹¥ê¡¼¥Ð¥ó¥È¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£1µå¤«2µå¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¥Ð¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤¿¾å¤ÇÆóÎÝÉõ»¦¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥´¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¦¸£À©¡×¤¬Í¸ú¤À¡£
¡¡°ìÎÝ¼ê¤¬¥Ð¥ó¥È¥·¥Õ¥È¤È¸«¤»¤«¤±¡¢3¡¢4ÊâÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÁÇÁá¤¯°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¡¢Åê¼ê¤Ï¸£À©¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥´¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¡×¤Ï¡¢°ìÎÝ¼ê¤ÏÆ±¤¸Æ°¤¤À¤¬¡¢Åê¼ê¤ÏËÜÎÝ¤ØÅêµå¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ð¥ó¥È¥·¥Õ¥È¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÅðÎÝ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö°ì¿Í¥Ð¥ó¥È¥·¥Õ¥È¡×¤â¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³Ñ¤ØÅêµå¡£°ìÄ¾Àþ¤Ë°ìÎÝÂ¦¤Ø²¼¤ê¤ë¤â¤Î¡£»°ÎÝ¼ê¤Ï»°ÎÝÀþ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò²¼¤ê¤¿ÊÕ¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥¹¤âÅê¼ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥È¤Î¡Ö¿¶¤êÃÙ¤ì¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¹â¤á¤ØÅê¤²¤ë¤È¡¢¹½¤¨ÃÙ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥È¤Ï°ìÎÝÊýÌÌ¤ØÅ¾¤¬¤ë¡£¤³¤Î»þ¤âÅê¼ê¤ÏÅê¤²¤¿½Ö´Ö¡¢°ìÎÝÂ¦¤ØÁö¤ë¡£²Æ¤ÎÂç²ñÄ¾Á°¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Îý½¬¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¾®ÁÒÀ¶°ìÏº¡¿¸µ²£ÉÍ¹â¹»ÌîµåÉôÉôÄ¹¡Ë