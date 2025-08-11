¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡õÂçÁÒ»ÖÌç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÃæÈøÉË&ÃÓÇÈ»ÖÇµ¡×¡Ä¥È¡¼¥¯ÎÏ¤È¤ª¤·¤É¤ê¤Ö¤ê¤Çµ¯ÍÑÁý¤Ï³Î¼Â
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤ÈÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê32¡ËÉ×ºÊ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö#Àö¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¥á¥ë_¥ß¥é¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯Â¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡±ÕÂÎÀöºÞ¡Ö¥¢¥ê¥¨¡¼¥ë MiRAi¡×¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Ãæ¸Å°áÎÁ¤ò¥Ë¥ª¥¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Õ¥ê¥Þ¤Ë½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿Êý¤¬¤ä¤ë´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢ÀöÂõ¤À¤±¤Ï°ì½ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÁÒ¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡ÖÀöÂõµ¡¤«¤éÉ÷Ï¤¾ì¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥¬¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ´³¤¹¤È¤¤¤¦ÀöÂõ¥Ð¥±¥Ä¥ê¥ì¡¼¤¬¼«Âð¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢·ëº§µÇ°Î¹¹Ô¤ÎÅöÆü¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç³Æ¼«¤ÎÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¡¢Éþ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Þ¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡È»÷¤¿¤â¤ÎÉ×ÉØ¡É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¥±¥¿°ã¤¤¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÃÌÜÇîÆ»»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö·ÝÌ¾¤¬¥Á¥ã¥é¤¤¤È¤«¡¢°ì½Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤´É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¾ï¼±ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬ÉÜ¤ËÍî¤Á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¡£ËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¤â¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤µ¤ó¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÉ×ÉØ¤Ï¡¢ÊÒÊý¤¬¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¾å¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2¿Í¤È¤â¥È¡¼¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÈøÉË¡¦ÃÓÇÈ»ÖÇµÉ×ºÊ°ÊÍè¤Ç¤Ï¡£2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ó·Ý¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¿©¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤è¤êÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥®¥ã¥ë¥µ¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖPopteen¡×¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë»ÍÅ·²¦¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ëº§Åö½é¤Ï³Êº¹º§¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡£
¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼éÈ÷¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¾ï¼±ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ²ÈÄí¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡·ëº§¤«¤é2Ç¯È¾¡¢¤ß¤Á¤ç¤ÑÉ×ºÊ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë·Ý¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¡£
