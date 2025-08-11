¡Ö³¹Ãæ¤ÎÂçËã¥·¥ç¥Ã¥×¤Ïº£¤âÄÌ¾ï±Ä¶È¡×¥¿¥¤¤ÎÂçËãºÆµ¬À©¤Ç¡È2000²¯±ß»Ô¾ì¡É¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«
¡¡¥¿¥¤¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯ÂçËãµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤·¤¿¹ñ¤À¡£2019Ç¯¤´¤í¤«¤é°åÎÅÌÜÅª¤Î½èÊý¤Ë´Ø¤·¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢22Ç¯6·î¤Ë¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ÈÍÑ¤â¤Þ¤¿¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÍè¤ÏÅö½é¤ÎÌÜÅª¤É¤ª¤ê°åÎÅ»ÈÍÑ¤Ç¤Î¹çË¡²½¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°ãË¡ÌôÊª¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤ò°¦¹¥²È¤¬³ÈÂç²ò¼á¤·¡¢ÂçËã¤¬²ò¶Ø¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸ä³ÚÌÜÅª¤Î»ÈÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»ÔÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËÂçËã¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê²ò¶Ø¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯¤Î25Ç¯6·î26Æü¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÏºÆ¤ÓÂçËãµ¬À©¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤ºß½»¤ÎÉ®¼Ô¡Ê郄ÅÄ°ý¿Ã¡Ë¤¬¸«¤¿¸½ÃÏ¤ÎÂçËã»ö¾ð¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢¡ÂçËã²ò¶Ø¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï³°¹ñ¿Í¤À¤±?
¡¡ÂçËã²ò¶Ø¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï2022Ç¯Åö»þ¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¿¥¤¹¥¤¤ÎÂçËã°¦¹¥²È¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢º£¤â¥¿¥¤¹ñÆâ¤ÎÄÅ¡¹±º¡¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂçËã¤ÎÍÕ¤òÌÏ¤·¤¿´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝÌäÂê¡¢¥¿¥¤¿Í¤âÂçËã²ò¶Ø¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÊÝ¼éÅª¤Êµ¤¼Á¤¬¶¯¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçËã¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª¡¢°ãË¡ÌôÊª¤Ê¤É¤Î°ìÍ÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡ÆÃ¼ì¤Ê¸«²ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÎÆÃ¤ËËÌÉô¤äÅìËÌÉô¤ÎÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Î50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÂçËã¤òÇã¤¦¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¤Ç¤Ï¼«Á³¤ËÂçËã¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òºÎ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¿¥À¤Î¤â¤Î¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ã¤¤¥¿¥¤¿Í¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤ë°ãË¡ÌôÊª¤âÂçËã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤³20Ç¯¤Û¤É¤Ï¥¢¥¤¥¹¡Ê³Ð¤»¤¤ºÞ¤Î°ì¼ï¡Ë¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£²ò¶Ø¤Ç¤¿¤·¤«¤ËÂçËã¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¿¥¤¤Î¼ã¼Ô¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂçËãÅ¹¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸ÜµÒ¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹Æâ¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÇµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï³°¹ñ¿Í¤¬ÏÃ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ï³°¹ñ¿Í·Ð±Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶áÎÙ¤äÄÌ¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤éÛ©¤¯¡Ö¥¿¥¤¿Í¤ÏÂçËã¤¬·ù¤¤¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¹âÃÍ»ß¤Þ¤ê¤ÎÂçËã¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¹¥¤Þ¤ì¤º¡¢¤«¤Ä¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ë¤ÏÂçËã°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤»ºÂçËã¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³°¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÊª¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢22Ç¯¤«¤éÍðÎ©¤·¤¿ÂçËã¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤À¤¤¤ÖÅñÂÁ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»ÅÆþ¤ìÀè¤ä»ñËÜÎÏ¤¬¤Ê¤¤Å¹¤Ï¼¡¡¹¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¢¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÉÂ±¡ÈÂÁ÷¤â¤·¤Ð¤·¤Ð
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÎÂçËã°¦¹¥²È¤Ë¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÊóÆ»¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçËãµÛ°ú¤ÇîÉîÄ¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²á¾ê¤ÊµÛ°ú¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ç¤â¼Â¤ÏÁêÅö¿ô¡¢ÉÂ±¡¤ËÃ´¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£°ãË¡¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤À¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÊóÆ»¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤â½é¤á¤ÆÂçËã¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¡¢2¸ý¤Û¤ÉµÛ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÀ¼¤Ê¤É¤ÏÊ¹¤³¤¨¤ë¤·»×¹Í¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¿¥¤ºß½»·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçËã°¦¹¥²È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³ØÎÀ¤Ï¡È´¿·Þ¡É¤È¾Î¤·¤ÆÂçËã¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËµÛ¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂçËã¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
