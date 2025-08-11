東方神起・チャンミン＆RIIZE・ショウタロウ＆SJ・キュヒョン、『愛スクリ〜ム！』カバーで満点の可愛さ披露【PHOTO】

東方神起のチャンミン、ボーイズグループRIIZEのショウタロウ、SUPER JUNIORのキュヒョンが愛らしい姿をともに披露した。

去る8月9日、東方神起の公式インスタグラムが更新された。

キャプションにはソフトクリームの絵文字3つなどを綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真は、同日東京ドームで開催されたSMエンターテインメントの合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」の裏側を捉えたものである。3人はAiScReamの『愛スクリ〜ム！』をカバーし、話題になっている。

（写真＝東方神起公式Instagram）左からチャンミン、ショウタロウ、キュヒョン

写真のなかの3人は、それぞれ淡い色のカラースーツを着用し、お互いの手を合わせてハートを作りながらポーズを取っている。それぞれの世代のアイドルが一同に会して、可愛らしい魅力を見せている。

投稿を目にしたファンからは、「何が好きーすごく可愛かった（泣）」「合同ステージまたやってください…すごく良いです」「優勝」といった反応が寄せられていた。

なお、3人が出演した「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」は8月9〜10日に開催された。来る2026年1月31日、合同コンサート「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」も開催される予定だ。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2004年に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

◇キュヒョン プロフィール

1988年2月3日生まれ。本名チョ・ギュヒョン。2006年に新メンバーとしてSUPER JUNIORに加入し、デビューした。最年少メンバーで優れた歌唱力を持つ。頭脳明晰で、高校時代は数学部に所属。活発な芸能活動の傍らで優秀な成績を収めて大学を卒業した。2017年に入隊し、社会服務要員として服務したのち、2019年5月に除隊した。東方神起・チャンミンとは親友で、SNS上ではたびたび仲睦まじい姿を見ることができる。