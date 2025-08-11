【テレビやSNSで大人気】今どきのママパパに圧倒的に支持されているカリスマ保育士・てぃ先生の子育てアドバイス本第3弾『子どもにもっと伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てのみんなの悩み、お助け中！』ができました！

テレビやSNSで大人気、今どきのママパパに圧倒的に支持されている現役保育士・てぃ先生。そんなてぃ先生のSNSには、毎日膨大な数の悩みや相談が届くといいます。

本連載では、そんなママパパたちに向けて、正論だけではない、すぐに使えるリアルな回答をお伝えしていきます。

【みんなの悩み】子どもがたたいてくるのはなぜ？

子どもが急にバンバンたたいてきてかなり痛いので、「やめて！」と怒鳴ってしまいます。

【てぃ先生の答え】大人の気を引きたいだけかも。「ちょんちょんってして」に言い換えよう

子どもが急に大人をたたいてくると、大人はびっくりしたり痛かったりしてイラッとしますよね。ではなぜ子どもがたたくかというと、大人にかまってほしい、自分に注目してほしい、というのが多い理由です。大人がなかなかこっちを向いてくれないと、ますますたたいたり、大声を出したりするわけですね。

だから、子どもが大人の注意を引きたそうなときは、別の行動へ置き換えるように仕向けてみてください。

たとえば、バンバン！ ってたたいたときは、「ちょんちょんか、なでなでをやってみて」ってお願いします。そしてちょんちょんってしてくれたらにっこにこで「どうしたの〜？」って振り向く。すると、たたくよりちょんちょんのほうが楽しく気を引けるじゃん！ と子どもが気づけるので、たたくことが減ります。

この本では、子育てがラクになって、親子とも幸せになるテクニックを紹介しています。