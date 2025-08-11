「いい人になるのはやめなさい」と言われても部下に強く言えない。だが上司からはノルマがふってくる。なのに部下は動いてくれない…そんな悩める管理職にお薦めなのが、「読むと人生が変わる」「世界中で爆発的に広がっているストイシズムが身につく」と話題の世界的ベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』（スコット・ギャロウェイ著）だ。本書を絶賛する「絶対達成コンサルタント」横山信弘氏の特別寄稿第3弾をお届けする。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

進捗管理に悩んでいるマネジャーへ

「今までわからなかった！ まともに進捗管理もできないのか……」

ある証券会社の課長が、経営陣から、このように苦言を呈された。

それどころか「このままだとAIに置換されるぞ」と嫌味まで言われてしまったのである。

理由は単純だ。属人的な資料を大量につくらせ、長時間の会議を延々と続けていたからである。

ここ数年、目標を下げても未達成が続いており、部下たちは疲弊している。

進捗管理の本質を理解せず、ただ報告させるだけの会議。そんなマネジャーは、もはや必要ない。

そこで今回は、AIに置換されないための「正しい進捗管理」について解説する。

進捗管理に悩んでいるマネジャーは、ぜひ最後まで読んでいただきたい。

現状確認なき進捗管理は「おままごと」！

私は、企業の現場に入って目標を「絶対達成」させるコンサルタントである。

意外に思われるかもしれないが、進捗管理で最も重要なのは「現状確認」である。多くのマネジャーはこれを理解していない。

「今月の売上はどう？」

「順調です」

「そうか、がんばって」

こんなやり取りを続けても、正しく現状を把握することはできない。

厳しい言い方になってしまうが、これでは「おままごと」だ。

「進捗管理」について読むべき本がある。

ニューヨーク大学で20年以上教鞭を執るスコット・ギャロウェイ教授のベストセラー『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』だ。

本書には、

「測定できるものは管理できる」

とある。書籍から引用してみよう。

指標を定めると、指標の動きを監視することでポジティブなフィードバックが得られるようになる。けれども、どんなものを測定しても、何らかのフィードバックは得られるものだ。そして、間違った対象を指標にすると行動が歪められてしまう。

「測定できるものは管理できる」ということは、逆に言えば、「測定できないものは管理できない」ということだ。

先述の課長は、この基本を完全に無視していた。

部下につくらせる資料は、主観的な現状報告ばかり。「がんばっています」「厳しい状況です」といった曖昧な表現が並ぶ。

数値化されていない報告書を何時間も読み合わせるだけでは、現状を正しく確認できない。

現状を確認するには、次の3つの視点が必要だ。

（1）量で確認する

（2）プロセスで確認する

（3）レベルで確認する

売上なら具体的な金額、プロジェクトならどの工程まで進んでいるか、スキルならどのレベルに到達しているか。これらを明確にしなければ、改善策など立てようがない。

ダイエットでたとえてみよう。

「8月31日までに体重を45キロにすることが目標。6月1日現在で51キロ」

これが正しい現状把握だ。

このように現状を認識できれば、あと約2か月間で6キロ痩せる必要がある、とわかる。

「ダイエットは順調です」「若干、遅れ気味です」といった表現では何もわからない。現状は「測定」できて初めて管理ができることを覚えよう。

職場にいる残念すぎるマネジャーの特徴

また、驚くことに、多くのマネジャーは「進捗」と「現状」の違いすら理解していない。

進捗は「目標に対してどの程度進んでいるか」という主観的な判断だ。

一方、現状は「今この瞬間の状態」という客観的な事実を指す。

「現状どう？」と聞かれて「順調に進んでいます」と答える部下がいたら、正しくフィードバックしよう。

「それは進捗を答えているのであって、現状を答えていない」

と。知りたいのは部下の主観ではない。客観的な事実なのだ。

したがって正しくは、

「売上3億円です」「在庫は100個です」

と事実で伝えることだ。

先述した課長は、この違いも理解していなかった。

部下に「現状を報告しろ」と言いながら、実際は「うまくいっているかどうか」という進捗ばかりに耳を傾けていた。結果、具体的な数字が見えないまま、ただ時間だけが過ぎていったのだ。

その指標は「コントロール」できる？

また、目標達成に貢献しない「現状」を確認しても、あまり意味がないことも知っておこう。

「先月から3円も円安が進んでいます」

「原材料価格が10％高騰しています」

進捗管理で確認すべき現状は、みずからコントロールできる指標にすべきである。

ここで再び『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』から引用してみたい。

コントロールできないものを指標にすると、フラストレーションが溜まる。優れた指標とは、効果（測定対象が目標に貢献する）をもたらし、良い影響をもたらす（指標を測定することで行動が望ましいものに変わる）ものである。重要事項のすべてが測定できるわけではないし、最良の指標が常に自明なわけでもない。

「市場環境が厳しい」「競合が強い」。こういった類も現状ではある。しかし、コントロールできない。このような”前提”を踏まえたうえで、自分たちがコントロールできる数値に焦点を合わせるべきだ。そうでないと進捗管理は機能しない。

AIに代替されないために必要なこと

では、どうすれば正しい進捗管理ができるのか。

答えは「合理的に執着する」ことだ。この表現も『一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』で登場する。

合理的に執着するためには、データに基づいて判断する。感情に振り回されず、次の3ステップを愚直に繰り返すことだ。

（1）現状を確認する

（2）ギャップを確認する

（3）改善策を考える

マッキンゼーの「空・雨・傘」フレームワークをご存じだろうか。

まず空を見る（現状確認）。次に雨が降りそうか判断する（進捗確認）。そして必要なら傘を用意する（改善策立案）。シンプルだが、これが進捗管理の正しい手順だ。

たとえば、営業目標が年間1億円で現状7000万円なら、ギャップは3000万円。このギャップを埋めるために、訪問件数を増やすのか、提案内容を改善するのか、顧客戦略を見直すのか。具体的な改善策を考える。

まとめ

このように、もしマネジャーが属人的で非効率な進捗管理を続けるなら、間違いなくAIに置換されるだろう。AIは正しく進捗管理するために、みずから測定できる指標を思いつくだろう。そして感情に流されず、データを正確に分析し、最適な判断を下す。AIこそ、目標を達成するまで合理的に執着しようとするのだ。

だから、部下にただ報告だけさせ、

「当たり前のことを、当たり前にやるように」

「最後まであきらめず、気を引き締めてやっていこう」

なんて心掛けだけを伝えるのは、もうやめよう。それだけで目標が達成できるほど、甘い時代ではなくなった。

現状を数値で把握し、ギャップを認識し、改善策を決める。この3ステップを愚直に進めていくのだ。

（本書は『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし特別投稿です）

【執筆者】経横山信弘（よこやま・のぶひろ）

企業の現場に入り、営業目標を「絶対達成」させるコンサルタント。最低でも目標を達成させる「予材管理」の考案者として知られる。15年間で3000回以上のセミナーや書籍やコラムを通じ「予材管理」の普及に力を注いできた。現在YouTubeチャンネル「予材管理大学」が人気を博し、経営者、営業マネジャーが視聴する。『絶対達成する部下の育て方』など「絶対達成」シリーズの著者であり、多くはアジアを中心に翻訳版が発売されている。