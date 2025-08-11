¿·¤¿¤Ë·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸áÁ°9»þ15Ê¬¡¢¿·¤¿¤Ë·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¶ÌÌ¾»Ô¤ÈÄ¹½§Ä®¡¢È¬Âå»Ô¤È±§¾ë»Ô¡¢É¹ÀîÄ®¡¢¾åÅ·Áð»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¸áÁ°9»þ15Ê¬¤Ë¿·¤¿¤ËÅ·Áð»Ô¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌë¤«¤éÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ëÌÔÎõ¤Ê±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ï¡¢5ÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â´í¸±À¤¬¹â¤¤¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë5¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¿¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂçµé¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë¤âÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊóÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤ÎÈ¯É½¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½¾¤¤¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£