Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ï²£¤¬£²¥áー¥È¥ë¡Ö¸ÞÅç»Ô¤Ç¸©Æ»¤ËÊ£¿ô¤ÎÍîÀÐ¡×Ìó1.7¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¸ÞÅç»Ô¶ÌÇ·±ºÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç10Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÍîÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤ÏÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¸áÁ°10»þº¢¡¢¸ÞÅç»Ô¶ÌÇ·±ºÄ®¤Ç¸©Æ»¾å¤ËÊ£¿ô¤ÎÍîÀÐ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò»ÔÌ±¤¬È¯¸«¤·¡¢ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¤âÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ï½ÄÌó0.5¥áー¥È¥ë¡¢²£Ìó2¥áー¥È¥ë¡¢¢§ÉýÌó1.5¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤Î¤êÌÌ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢¸©Æ»ÏÆ¤Î¥¬ー¥É¥Ñ¥¤¥×¤òÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æ»¤ÏÃæ±ûÀþ¤Î¤Ê¤¤1¼ÖÀþ¤Ç¡¢ÍîÀÐ¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤ä²È²°¤ÎÂ»²õ¤Ê¤É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÌó1.7¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Áá´üÉüµì¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
