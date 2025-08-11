¡ÚÈòÆñ»Ø¼¨¡Û·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô 11Æü08:30»þÅÀ
11Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¸½ºß¡¢·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Ï»ÔÆâ¤Ë¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ·Áð»ÔÁ´°è¤Î35678À¤ÂÓ 72955¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤ÇÈòÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤¹¤°°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊäÂ¾ðÊó
ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤Î¤¿¤á
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢
¡ãÈòÆñ»Ø¼¨¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¡ä
¡ûÅ·Áð»ÔÁ´°è¡¡35678À¤ÂÓ (72955¿Í)
¡¡¡¡¡¡ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¤Î¤¿¤á
¢¡¸½ºßÃÏ¤ÎºÇ¿·ÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§
TBS NEWS DIG¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÈòÆñ¾ðÊó¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎËÉºÒ¾ðÊó¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÈòÆñ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç
¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤Ï¡¢£µÃÊ³¬¤Î·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢´í¸±ÅÙ¤¬¾å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Î¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÈòÆñ»Ø¼¨¡Ê·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë4¡Ë¡×¤ÇÈòÆñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¿å³²¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢º£¤¹¤°°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¹¤°ÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬Äê¤á¤¿¶á¤¯¤Î»ØÄê¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤Ø¤Î¡ÖÎ©¤ÁÂà¤ÈòÆñ¡×¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´í¸±ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£µ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤ä¡ÖÈÅÍôÈ¯À¸¾ðÊó¡×¤Ê¤É¤¬½Ð¤¿¸å¤ËÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£µ¡×¤ò·è¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´¡×¤Î¤¦¤Á¤ËÈòÆñ¤ò»Ï¤á¡¢¤«¤Ä¡Ö·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë£´¡×¤Î¤¦¤Á¤ËÈòÆñ¤ò½ª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
