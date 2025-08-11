世帯年収700万円・未就学の子2人、夫は激務でワンオペ育児が正直ツラいです。わが家の年収でも「こども食堂」を使っていいのでしょうか？

「こども食堂」の利用条件は？ 年収がある家庭でも利用できる？

結論からいうと、こども食堂は、年収にかかわらず利用可能です。こども食堂を利用する際に年収確認など行われませんし、こども食堂自体、孤食の解消や居場所づくり、地域で子どもを見守ったり、交流したりすることを目的としています。一般的に低所得家庭を支援するものというイメージがありますが、所得は関係ありません。

また、今回のケースのような「ワンオペ」はもちろんですが、育児で忙しい子育て中の親なら、食事の準備・片づけから一時的に解放されることで、心身のリフレッシュにつながることもあります。

こども食堂によっては、大人のみは利用できなかったり、子どもは何歳までと対象者を限定していたりするところもありますが、いずれにしても、年収を理由に利用できないことはありません。

そのため、今回の事例における世帯年収700万円のご家庭においても、こども食堂は問題なく利用できるでしょう。



こども食堂はどこにある？

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえが実施した「こども食堂 全国箇所数調査」によると、2024年度確定値として、こども食堂は全国で1万867カ所と発表されました。これは、公立の中学校・義務教育学校を合わせた9265校を上回る数であり、前年度より1735カ所増えています。

こども食堂の数は年々増えていますから、一度、お住まいの市区町村名と「こども食堂」で検索してみてください。地域のこども食堂のネットワーク団体がこども食堂の一覧を公表していたり、市区町村によっては、行政のホームページでこども食堂一覧を掲載していたりすることもあります。

自宅の近くに利用できるこども食堂があるかもしれません。開催日は、毎週、毎月など、こども食堂によって異なりますが、都合が合えば足を運んでみるとよいでしょう。



こども食堂は基本的に誰でも利用できる

こども食堂は、経済的支援にとどまらず、地域のつながりや子どもの居場所づくり、子育ての孤立を防ぐことなどを目的とした場所です。利用することで、子どもが同年代の友だちと交流したり、親が他の保護者や主催者と気軽に交流したり情報交換したりできます。

こども食堂は、無料もしくは低価格で安心できる食事を提供してくれる、誰でも気軽に利用できる場所です。親子で利用できる食堂も多いですから、一度自宅の近くのこども食堂を調べて、利用してみてはいかがでしょうか。ワンオペの大変さが少しは軽減されるかもしれません。



出典

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ 【確定値】こども食堂数が「1万867箇所」に～24年度に日本で初めて1万箇所を超え、公立中学校数を上回る～ 2024年度こども食堂全国箇所数調査

執筆者 : 前田菜緒

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士