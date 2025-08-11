ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡¢¡ÈÅÐÈþ»Ò¡É¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤«¤é°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè20½µ¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡ÊÂè97²ó¡Ë¤¬8·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ä¤·¤²¤Ê²£´é¤ÎÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè97²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇËä¤á¤é¤ì¤¿¹õÈÄ¤ò¸«¤Æ¡¢À¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ö¡£¤À¤¬¿ó¤Ë¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¡£°ìÊý¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤«¤é»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢¤Î¤Ö¤ÏÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£Ë»¤·¤¤¿ó¤ËÍ¾·×¤Ê¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÐÈþ»Ò¤«¤é°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
