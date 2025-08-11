仕事に夢中な男性との距離を縮めるLINE９パターン
気になる男性が仕事に夢中で、なかなか会えない方もいらっしゃると思います。仲良くなるためには、LINEのやりとりにも工夫が必要かもしれません。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんが、仕事に夢中でなかなか会えない男性との距離を縮めるために、どんなLINEを送っているのか教えていただきました。
【１】「ちゃんと食べてる？」など男性を心配するLINE
「食事を気にする男性も多いみたい」（２０代女性）のように、忙しい男性は栄養面に不安を抱えていることもあるようです。「ご飯、作りに行こうか？」などと送れば、「自分を支えてくれる女性」として、特別視してもらえるかもしれません。
【２】「今日も一日頑張ろうね！」「お疲れ様！」など、男性を励ますLINE
「ウザくならない程度に、積み重ねるのが大切」（２０代女性）のように、男性を励ますLINEをコツコツ送って二人の距離を縮めるという女性もいます。マンネリにならないよう、「今日は暑いけど」「昨日も遅かったみたいだけど」と添えるなどの工夫をしましょう。
【３】「最近、髪型かえたんだ」など、会ってみたいと思わせるLINE
「会わないとわからないことを伝える」（１０代女性）のように、男性に「見てみたい」と思わせるLINEを送る女性もいます。「周りの評判はいいんだけど、LINEじゃ上手く伝えられないなー」などと言って、二人で会うきっかけにするといいでしょう。
【４】「○○について知りたいんだけど」など、男性の仕事に関わる内容の質問LINE
「得意分野について聞かれると嬉しいみたい」（２０代女性）のように、自分の専門領域のウンチクを語りたがる男性も少なくないようです。答えてくれたら、「すごい詳しいね！ ありがとう」などと褒めると気分をよくしてくれるでしょう。
【５】短い近況報告をした後の「○○君は最近どう？」と尋ねるLINE
「長いLINEは嫌われるかもしれないから」（２０代女性）のように、短い近況報告をした後、相手のことを尋ねるという女性もいます。「最近も相変わらず帰りが遅いの？」など、「忙しい自慢」が好きな男性のプライドをくすぐる質問を投げかけると、喜んで応えてくれそうです。
【６】癒し系のかわいい動物や綺麗な風景を撮影した写真
「ハマれば『癒されたー』とか返信が来る」（２０代女性）のように、癒し系の動物や綺麗な風景の画像が喜ばれることもあるようです。「○○君はネコが好きだったよね？」「この風景一緒に見たかったな」など、その男性だけに送っているとさり気なくアピールしましょう。
【７】「最近、○○君がさー」など共通の知人についてのLINE
「それとなく誰かの消息を話題にするのもアリ」（２０代女性）のように、共通の知人の話題で興味をひくこともできそうです。ただし、うわさ話や悪口は、男性の気分をそこねる恐れがあるので、知人が結婚した話など前向きな話題を選びましょう。
【８】「実は今悩んでて…」など誰にも言えない悩みを相談するLINE
「仕事熱心な人は、悩みにもアツく答えてくれる」（２０代女性）のように、真剣な相談に対しては、マジメに応えてくれるようです。「○○君を信頼しているから言えるんだけど…」など、その男性だけに打ち明けているとアピールしましょう。
【９】映画やテレビ番組など、男性が興味を持っていることについてのLINE
「野球やサッカーなど、スポーツネタは食いつきがいい」（２０代女性）のように、男性が興味を持ちそうな話題を送ると、LINEのやりとりが盛り上がるようです。男性が何に興味を持っているか共通の知人に聞くなどして調べておきましょう。
ほかにはどんな「仕事に夢中でなかなか会えない男性との距離を縮めるLINE」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「ちゃんと食べてる？」など男性を心配するLINE
「食事を気にする男性も多いみたい」（２０代女性）のように、忙しい男性は栄養面に不安を抱えていることもあるようです。「ご飯、作りに行こうか？」などと送れば、「自分を支えてくれる女性」として、特別視してもらえるかもしれません。
「ウザくならない程度に、積み重ねるのが大切」（２０代女性）のように、男性を励ますLINEをコツコツ送って二人の距離を縮めるという女性もいます。マンネリにならないよう、「今日は暑いけど」「昨日も遅かったみたいだけど」と添えるなどの工夫をしましょう。
【３】「最近、髪型かえたんだ」など、会ってみたいと思わせるLINE
「会わないとわからないことを伝える」（１０代女性）のように、男性に「見てみたい」と思わせるLINEを送る女性もいます。「周りの評判はいいんだけど、LINEじゃ上手く伝えられないなー」などと言って、二人で会うきっかけにするといいでしょう。
【４】「○○について知りたいんだけど」など、男性の仕事に関わる内容の質問LINE
「得意分野について聞かれると嬉しいみたい」（２０代女性）のように、自分の専門領域のウンチクを語りたがる男性も少なくないようです。答えてくれたら、「すごい詳しいね！ ありがとう」などと褒めると気分をよくしてくれるでしょう。
【５】短い近況報告をした後の「○○君は最近どう？」と尋ねるLINE
「長いLINEは嫌われるかもしれないから」（２０代女性）のように、短い近況報告をした後、相手のことを尋ねるという女性もいます。「最近も相変わらず帰りが遅いの？」など、「忙しい自慢」が好きな男性のプライドをくすぐる質問を投げかけると、喜んで応えてくれそうです。
【６】癒し系のかわいい動物や綺麗な風景を撮影した写真
「ハマれば『癒されたー』とか返信が来る」（２０代女性）のように、癒し系の動物や綺麗な風景の画像が喜ばれることもあるようです。「○○君はネコが好きだったよね？」「この風景一緒に見たかったな」など、その男性だけに送っているとさり気なくアピールしましょう。
【７】「最近、○○君がさー」など共通の知人についてのLINE
「それとなく誰かの消息を話題にするのもアリ」（２０代女性）のように、共通の知人の話題で興味をひくこともできそうです。ただし、うわさ話や悪口は、男性の気分をそこねる恐れがあるので、知人が結婚した話など前向きな話題を選びましょう。
【８】「実は今悩んでて…」など誰にも言えない悩みを相談するLINE
「仕事熱心な人は、悩みにもアツく答えてくれる」（２０代女性）のように、真剣な相談に対しては、マジメに応えてくれるようです。「○○君を信頼しているから言えるんだけど…」など、その男性だけに打ち明けているとアピールしましょう。
【９】映画やテレビ番組など、男性が興味を持っていることについてのLINE
「野球やサッカーなど、スポーツネタは食いつきがいい」（２０代女性）のように、男性が興味を持ちそうな話題を送ると、LINEのやりとりが盛り上がるようです。男性が何に興味を持っているか共通の知人に聞くなどして調べておきましょう。
ほかにはどんな「仕事に夢中でなかなか会えない男性との距離を縮めるLINE」があると思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）