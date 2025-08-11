忘れたいのに忘れられない…元カノにこだわってしまう理由９パターン
「彼女とはもう終わったんだ」と分かっていても、相手の面影をきれいサッパリ頭から締め出すのは難しいもの。なぜ元カノを忘れられないのか、その理由を自分なりに分析できると、前向きに気持ちを切り替えられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「忘れたいのに忘れられない…元カノにこだわってしまう理由」をご紹介します。
【１】きっかけがあれば簡単にヨリを戻せそうな気がしてしまうから
「向こうも用がないのに連絡してくるし、別れたのは間違いなんじゃないかと…」（20代男性）というように、「復縁」の二文字がチラついて、身動きが取れないケースです。宙ぶらりんの現状にケリをつけたいなら、今後のことを二人で率直に話し合うのが一番でしょう。
【２】新しい彼女がなかなかできず、元カノの記憶が上書きされないから
「素敵な女性と出会ったら、あっさり気持ちが切り替わるかも（笑）」（20代男性）というように、次の恋がうまくいかなくて、つい元カノを思い出してしまうケースです。「元カノに未練はない」と心の底で分かっているなら、あとは前進あるのみでしょう。
【３】元カノを奪った男に対する敗北感をぬぐい去れないから
「とにかく悔しくて、なんであいつなんだよ…と悶々と考えてしまう」（10代男性）というように、ライバルに負けたことでプライドが傷つき、前に進めなくなるケースです。むしろこの屈辱を忘れないようにして、腐ることなく男に磨きをかけたいところです。
【４】元カノと顔を合わせる機会が多く、距離を置くことが難しいから
「毎日会わざるを得ないし、もともと友達だから会話が弾んじゃって（苦笑）」（20代男性）というように、元カノから離れたいのに、事情が許さないケースです。「必要以上に話さない」など、自分なりにルールを設けて、鉄の意志で実践するしかないかもしれません。
【５】自然消滅で交際を解消されて、区切りがついていないから
「普通に連絡してもいいような気になってしまう」（10代男性）というように、彼女となんとなく疎遠になり、関係性がはっきりしないケースです。もし可能なら、「ちゃんとお別れがしたい」と相手を呼び出してけじめをつけると、お互いにスッキリしそうです。
【６】別れがあまりにも唐突で、現実味が湧かないから
「『終わった』という事実を、なかなか受け入れられない」（20代男性）というように、なんの準備もないまま破局を迎えて、茫然自失の状態を引きずっているケースです。荒療治ですが、別れのシーンを反芻して悲しみを実感すれば、一歩踏み出せるかもしれません。
【７】振られた理由にどうしても納得がいかないから
「遠距離でも大丈夫！って、何度も言ったんですけど」（10代男性）というように、彼女と意見が相容れず、わだかまりを残しているケースです。気の済むまで話し合いを続けるのもアリですが、今以上に関係がこじれるおそれがあることは肝に銘じておきましょう。
【８】元カノが生活の一部になってしまっていたから
「半同棲状態だったから、部屋にいるだけで元カノを思い出してしまって…」（20代男性）というように、彼女不在の状況がどうにも不自然で、居心地の悪さを日々感じているケースです。思い切って見知らぬ街に引っ越して、環境を変えてみてはいかがでしょうか。
【９】元カノのことを以前と同じように大切に想っているから
「向こうが自分のことをもう好きじゃなくても、自分は彼女が好きなんです」（20代男性）というように、報われない想いに、がんじがらめになっているケースです。別れを受け入れざるを得ないのであれば、時間に身を委ねて、気持ちが鎮まるのを待つしかないでしょう。
元カノを忘れられない理由が分かれば、少しずつでも前に進めそうです。心の声に耳を傾けて、自分の本心を探ってみましょう。（安藤美穂）
【１】きっかけがあれば簡単にヨリを戻せそうな気がしてしまうから
「向こうも用がないのに連絡してくるし、別れたのは間違いなんじゃないかと…」（20代男性）というように、「復縁」の二文字がチラついて、身動きが取れないケースです。宙ぶらりんの現状にケリをつけたいなら、今後のことを二人で率直に話し合うのが一番でしょう。
「素敵な女性と出会ったら、あっさり気持ちが切り替わるかも（笑）」（20代男性）というように、次の恋がうまくいかなくて、つい元カノを思い出してしまうケースです。「元カノに未練はない」と心の底で分かっているなら、あとは前進あるのみでしょう。
【３】元カノを奪った男に対する敗北感をぬぐい去れないから
「とにかく悔しくて、なんであいつなんだよ…と悶々と考えてしまう」（10代男性）というように、ライバルに負けたことでプライドが傷つき、前に進めなくなるケースです。むしろこの屈辱を忘れないようにして、腐ることなく男に磨きをかけたいところです。
【４】元カノと顔を合わせる機会が多く、距離を置くことが難しいから
「毎日会わざるを得ないし、もともと友達だから会話が弾んじゃって（苦笑）」（20代男性）というように、元カノから離れたいのに、事情が許さないケースです。「必要以上に話さない」など、自分なりにルールを設けて、鉄の意志で実践するしかないかもしれません。
【５】自然消滅で交際を解消されて、区切りがついていないから
「普通に連絡してもいいような気になってしまう」（10代男性）というように、彼女となんとなく疎遠になり、関係性がはっきりしないケースです。もし可能なら、「ちゃんとお別れがしたい」と相手を呼び出してけじめをつけると、お互いにスッキリしそうです。
【６】別れがあまりにも唐突で、現実味が湧かないから
「『終わった』という事実を、なかなか受け入れられない」（20代男性）というように、なんの準備もないまま破局を迎えて、茫然自失の状態を引きずっているケースです。荒療治ですが、別れのシーンを反芻して悲しみを実感すれば、一歩踏み出せるかもしれません。
【７】振られた理由にどうしても納得がいかないから
「遠距離でも大丈夫！って、何度も言ったんですけど」（10代男性）というように、彼女と意見が相容れず、わだかまりを残しているケースです。気の済むまで話し合いを続けるのもアリですが、今以上に関係がこじれるおそれがあることは肝に銘じておきましょう。
【８】元カノが生活の一部になってしまっていたから
「半同棲状態だったから、部屋にいるだけで元カノを思い出してしまって…」（20代男性）というように、彼女不在の状況がどうにも不自然で、居心地の悪さを日々感じているケースです。思い切って見知らぬ街に引っ越して、環境を変えてみてはいかがでしょうか。
【９】元カノのことを以前と同じように大切に想っているから
「向こうが自分のことをもう好きじゃなくても、自分は彼女が好きなんです」（20代男性）というように、報われない想いに、がんじがらめになっているケースです。別れを受け入れざるを得ないのであれば、時間に身を委ねて、気持ちが鎮まるのを待つしかないでしょう。
元カノを忘れられない理由が分かれば、少しずつでも前に進めそうです。心の声に耳を傾けて、自分の本心を探ってみましょう。（安藤美穂）