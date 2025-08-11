お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、女優の二階堂ふみ（30）との結婚を電撃発表から一夜明けた11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。芸人たちとの同居について言及した。。

MCの谷原章介が「共同生活ってことは、結婚生活も芸人さんとの共同生活になるの？」と、芸人仲間と一緒に共同生活しているカズレーザーに質問。

これにカズレーザーには「それは違いますね」と、二階堂と後輩芸人たちとの“同居”は否定。「今のところ全然バラバラなんですけど、まだみんなで住んでる部屋が残っているんで、そちらと行き来しつつ」と現在は別々に暮らしていることを明かした。

また、二階堂さんの魅力について「僕よりすべてがしっかりしているところ」、どう呼んでいるかについては「私は、二階堂さんのことを“社長”と呼んでいます」などと話した。

前日10日にそれぞれがSNSに連名の文書を投稿し、ファンに結婚を報告。2人は報告文書で「いかんせん2人ともに個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」とユニークに決意をつづっていた。二階堂はインスタグラムにこの文章を載せた上で、「4649！」と書き加えた。