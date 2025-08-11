À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡¢Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¢JRÃÞÈîÀþ¡¢ÇîÂ¿ÆîÀþ¤ÏÊ¿¾ï±¿Å¾¡Ê11Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¸½ºß¡Ë
¡¡JR¶å½£¤äÀ¾Å´¡¢Ê¡²¬»Ô¸òÄÌ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç11Æü¸áÁ°8»þÈ¾¸½ºß¡¢Ê¿¾ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»¤ÏJRÃÞÈîÀþ¡ÊÌÅÉÍ¡ÁÀ¾ÅâÄÅ¡Ë¡¢ÇîÂ¿ÆîÀþ¡¢À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¡Ê´ÅÌÚÀþ¡¢ÂÀºËÉÜÀþ´Þ¤à¡Ë¡¢³ÄÍÀþ¡¢Ê¡²¬»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡¦È¢ºêÀþ¡¢¼··¨Àþ¡¢ËÌ¶å½£¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÀþ¡¢ÃÞËÅÅÅ´Àþ¡¢´ÅÌÚÅ´Æ»Àþ¡£»³ÍÛ¿·´´Àþ¤ÈJRÆüËÀþ¡ÊÂçÊ¬¡Á¾®ÁÒ¡Ë¡¢¸¶ÅÄÀþ¤ÏÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
▶JR¶å½£±¿¹Ô¾ðÊó
▶JRÀ¾ÆüËÜ±¿¹Ô¾ðÊó
▶À¾Å´±¿¹Ô¾ðÊó
▶¹âÂ®Æ»Ï©¾ðÊó
