大阪・関西万博の入場券販売が８日時点で約１８１０万枚となったことが、関係者への取材で分かった。

開幕前に黒字化の目安として設定した「約１８００万枚」を超えた。ただ、追加費用が発生する可能性もあることから、「黒字化に向けて楽観視はできない」（運営関係者）などとして、日本国際博覧会協会（万博協会）は最終的な販売目標の２３００万枚に向け、上乗せを図っていく考えだ。

前売り苦戦も開幕後に好転

万博協会が最新の販売枚数を近く公表する。入場券は今月１日時点で累計１７５４万枚を販売していたが、２〜８日で約５５万枚（速報値）を上積みし、１８００万枚に到達した。

入場券販売は前売り段階では苦戦していた。開幕前日の４月１２日までの前売り券の販売枚数は９６９万枚で、目標（１４００万枚）を大きく下回った。ただ、開幕後に万博に関する情報発信が急増すると、販売も好転した。１日平均の販売枚数は、開幕前は約２万枚だったが、開幕後は約７万枚で推移してきた。

万博は運営費１１６０億円のうち、８割超を入場券収入で賄う計画だ。万博協会や政府は、この計画を前提に損益分岐点を約１８００万枚と設定した。

最終的な黒字額が１３９億円となった２００５年の愛知万博は、閉幕までの入場券の販売枚数が１７２０万枚だった。大阪・関西万博は会期を２か月残して、愛知を上回っている。

ただ、今後、台風などの災害が直撃すれば、施設の補修など追加支出が必要となる恐れがある。政府が今月６日に開いた有識者会議では、１日休園すれば約６億円分の機会損失につながるとの指摘があり、政府は「現時点で黒字を判断するのは、時期尚早」としていた。