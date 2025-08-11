¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¹û¤ì¤ë¤ï¡ªÃº¼£Ïº¡õµÁÍ¦¤Î²£´é¡¡ufotable¸ø¼°³¨¤ËÈ¿¶Á¡Ö²£´éÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÇúÈ¯¤·¤È¤ë¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¡Ö·Ò¤°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢ufotable¸ø¼°X¤Ç¸ø³«Ãæ¡£Ãº¼£Ïº¤ÈµÁÍ¦¡¢¤·¤Î¤Ö¤È¥«¥Ê¥¨¡¢Á±°ï¤ÈÌì¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤³¤Î³¨ÊÁ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤«¤Ã¤±¤§¡ªÃº¼£Ïº¡õµÁÍ¦¤ÎÀïÆ®¥â¡¼¥É¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤³¤ì¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Ëufotable¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤è¤ê¡Ø·Ò¤°¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò3¼ïÎàÍÑ°Õ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç·ÊÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãº¼£Ïº¤ÈµÁÍ¦¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö·ã¤ä¤Ð¡¡µÁÍ¦¤µ¤ó²£´éÈþ¤·¤¤¡¡Ãº¼£Ïº¤«¤Ã¤³¤¤¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¹û¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö³¨ÊÁ¥Þ¥¸¤ä¤Ù¤§¤Ç¤¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹Çã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤ï¤ï¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÇúÈ¯¤·¤È¤ëÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
¡Ú²èÁü¡Û²£´é¤«¤Ã¤±¤§¡ªÃº¼£Ïº¡õµÁÍ¦¤ÎÀïÆ®¥â¡¼¥É¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¿·¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¤³¤ì¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Ëufotable¤â½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éº£²ó¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤è¤ê¡Ø·Ò¤°¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò3¼ïÎàÍÑ°Õ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È106¤Î²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç·ÊÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëWEBSHOP¤¯¤¸¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£