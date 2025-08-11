¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢ËÌ³¤Æ»É¸ÃãÄ®¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÎÞ¤ÎºÆ²ñ¡¡Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ì¡¼¤äBBQ¤â
TBS¤Ç¤¤ç¤¦11Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø30¼þÇ¯µÇ°! ¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«²ÆµÙ¤ßSP¡Ù(18:30¡Á21:00 ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ï19:00¡Á)¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬ËÌ³¤Æ»É¸ÃãÄ®¤Ø
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤!¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ËèÇ¯¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿¡ØÌ´¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï²Æ¤Ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡û¢£¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â
º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·îSP¤Ë¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦É¸ÃãÄ®¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¾®³ØÀ¸4¿ÍÁÈ¤Î¤½¤Î¸å¤ËÌ©Ãå¡£µÙ¹»°ÊÍèÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤êµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦4¿Í¤ÎÁ°¤ËÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¶üÏ©¼¾¸¶¤Ç°ì½ï¤Ë¥«¥Ì¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤àºÇ¹â¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò´®Ç½¡£ºÇ¸å¤ËÆ£ß·¤«¤é4¿Í¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬!
¡û¢£½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤òÂç¹¥¤¤Ê¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¤È°û¤ß¤¿¤¤
20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤ò¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤È°û¤ß¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âç³ØÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼ò¤Î¤½¤ÎÌ£¤Ï¡Ä?
¡û¢£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤! ¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤ÎÌ´¤¬ÅöÁª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤é½Ð±é¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¥³¥é¥Ü¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡û¢£Âç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¤â¤È¤Ø
½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç8¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤! ¤È±þÊç¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Êì¿Æ¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¤Ê¤ó¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¤½¤ó¤ÊÂç²ÈÂ²¤òNY¤ÇÂÔ¤ÄÅÏÊÕ¤Ï2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´º¹Ô¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç!?
¡û¢£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×
Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î³Ú¶Ê¡Ö»à¤Ì¤Ê¡ª¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÀÄ¿¹¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡£Ä¾ÀÜ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
