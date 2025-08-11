¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤«¤é½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤Î¡ÈÉÔ°Â¡É¤È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬6Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£