クラウドは使わず内部に情報をストックするから、個人情報保護面でも大丈夫みたい。

AI連携のディスプレイ内蔵レンズを開発したBrilliant Labsが、AIグラスディスプレイ「Halo」をリリースしましたよ。現在プレオーダー中でお値段は299ドル（約4万4000円）。Ray-Ban Metaと同じくらいの価格です。それなのにディスプレイつき。やっすー。

ただしディスプレイは右側だけ、しかも0.2インチという極小サイズで、大昔のコンピューターのようなギザギザの文字だけ表示できるもの。スマホに届いた通知や、簡易徒歩ナビを見る（読む）ために使うなら、スカウター的な表示デバイスでもOKということなのでしょう。

さてこのHaloですが、人の名前を覚えるのが苦手な人が歓喜する機能が備わっています。AI専用カメラが目の前のいる人の顔を覚え、マイクが話している内容を記録し、プライベートなデータベースを手元で作り上げ、改めてその人と会ったときに以前話した内容を教えてくれるんですって。

顔かたちと名前をリンクさせるものではないにしても、「私の名前は●●です」「今日のカンファレンスはどうでしたか」といった会話を呼び起こしてくれるものであれば、名前などを忘れていても安心できそう。記憶があやふやになりがちな飲み会のときに出会ったとしても、Haloがサポートしてくれる世の中になるのかな。いいねえ。

