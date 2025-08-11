◇ナ・リーグ ジャイアンツ0―8ナショナルズ（2025年8月10日 サンフランシスコ）

現役最多通算263勝を誇るジャイアンツのジャスティン・バーランダー投手（42）が10日（日本時間11日）、本拠でのナショナルズ戦に先発。メジャー史上10人目となる通算3500奪三振を記録した。

3497奪三振でこの試合に臨んだベテラン右腕は、先頭・ウッドを直球で空振り三振に仕留めると、次打者・エイブラムズはスライダーで空振り三振。2死から連打を浴び一、二塁としたが、ローを1ボール2ストライクからの4球目、95・2マイル（約153・2キロ）の外角直球で空振り三振に仕留め、通算3500奪三振を達成した。

本拠ファンが偉業をスタンディングオベーションで称えると、バーランダーは帽子を取ってあいさつ。ベンチでもナインらとハグを交わし喜んだ。MLB最多はノーラン・ライアンの5714奪三振。

ただ、2回にエイブラムズに2ランを浴びるなど、5安打を集中され4失点。4回にもデヨングに適時打を許すなど5回5失点で降板。打線もベテラン右腕を援護できずに零敗を喫し、バーランダーは今季9敗目（1勝）を喫した。