¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë ¥â¥È¥Ö ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ¡×½ÉÇñ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê6¤Ä¤ÎÍýÍ³
2025Ç¯7·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Âç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ë¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é¶á¤¤¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë ¥â¥È¥Ö ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ(°Ê²¼¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë)¡×¤À¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ø¹Ô¤¯¾å¤Ç¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
1) ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹¤ÇÌó30Ê¬¤ÈºÇ¤â¶á¤¤
¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï²Æì¸©ËÌÉô¡¢¼Ö¤ÇÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤éÌó100Ê¬¤ÎËÜÉôÄ®(¤â¤È¤Ö¤Á¤ç¤¦)¤À¡£ËÜÉôÄ®¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëº£µ¢¿ÎÂ¼(¤Ê¤¤¸¤ó¤½¤ó)¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ï¡¢Ä¾ÄÌ¥Ð¥¹¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×(Í×Í½Ìó¡¢ÊÒÆ»1¿Í500±ß)¤ÇÌó30Ê¬¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¶á¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Û¥Æ¥ë¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï²ÆìÈþ¤é³¤¿åÂ²´Û(ÅÌÊâ7Ê¬)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ó¡¼¥Á(ÅÌÊâ2Ê¬)¡¢È÷À¥¤Î¥Õ¥¯¥®ÊÂÌÚ(ÅÌÊâ3Ê¬)¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¤ËÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥â¥È¥Ö¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Äà¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
2) Á´¼¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡õ¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼
¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢µÒ¼¼¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤Ï15Ê¿ÊÆÄøÅÙ¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤Ç¹¤µ35Ê¿ÊÆ¡Á¤¬Â¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÏÁ´238¼¼¤¬50Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡¢¤·¤«¤âÁ´¼¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥¿¥ÖÉÕ¤¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ÊµÒ¼¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ìÔÂô¤ÊÂ¤¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤ËµÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÁ´¤ÆÀ¾¸þ¤¡£²ÆìËÜÅç¿ï°ì¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤¬Á´¼¼¤«¤éÇÒ¤á¤ëµ©Í¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3) ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ó¡¼¥ë¤¬ÌµÎÁ! ¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥Ð¡¼¤È¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»Àß
¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ó¡¼¥ë¡£½ÉÇñµÒ¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢3³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖTHE ORION BEER BAR¡×¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó ¥¶¡¦¥É¥é¥Õ¥È(¤â¤·¤¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯)¤¬1ÇÕÌµÎÁ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¡¼¥Ö¤µ¤ì¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë³¤¤ÈÇòº½¥Ó¡¼¥Á¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó ¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¢75BEER¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¤äIPA¡¢¥ô¥¡¥¤¥Ä¥§¥ó¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¤¬ÆÃÊÌ¾úÂ¤¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë(770±ß¡Á)¤â¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤À¡£
¥Ð¡¼¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡ÖOrion Official Store ¥â¥È¥Ö¡×¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¡¢EC¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ªÅÚ»º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÎÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£
4) 3¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢1»þ´Ö¥Ó¡¼¥ë°û¤ßÊüÂêÌµÎÁ¤ÎÎ¢µ»¤â
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡££±¤Ä¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×¡£ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡õ²ÆìÎÁÍý¤ò¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¡£
»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ä¡¢¥¿¥³¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÙ¡£Ä«¿©¡¦Ãë¿©¡¦Í¼¿©¤È¼ïÎàËÉÙ¤ÊÎÁÍý¤ò¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÅ¹Æâ¤ÇÄº¤±¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¡Ö¥«¥Ú¥é¡×¡£³¤¤ò¸«ÅÏ¤¹¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ä¡¢²÷Å¬¤ÊÅ¹ÆâÀÊ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ìµ±ì¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¢¤°¡¼ÆÚ¤ä²Æì¸©»ºµí¡¢²Æì¸©»º¼ã·Ü¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
3¤ÄÌÜ¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ê¡¼µï¼ò²°¤Î¡Ö²ÅÎã¡Ê¥«¥ê¡¼¡Ë¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¡¦Î°µåÎÁÍý¤ÈËÉÙ¤ÊË¢À¹¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¥¥Ã¥º¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¦¥§¥ë¥«¥à¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¹¥¤¤ËÏ¯Êó¤ò°ì¤Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï17»þÆþÅ¹¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ò¼è¤ë¤È¡¢18»þ¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥ª¥ó ¥¶¡¦¥É¥é¥Õ¥È¤¬°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥°¥é¥¹ÊÒ¼ê¤Ë¥«¥ê¡¼(²Æì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç´¥ÇÕ)¤·¤¿¤¤¡£
5) ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¥×¡¼¥ë¤äÅ·Á³²¹Àô¤â´°È÷¤ÇÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤»¤ë
²Æì¤Î¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÀßÈ÷¤Î½¼¼ÂÅÙ¤âÈ½ÃÇ´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤â¥ê¥¾¡¼¥È¤ÈÌ¾¤¬¤Ä¤¯ÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ó¡¼¥Á¤È°Ë¹¾Åç¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥×¡¼¥ë(3·î²¼½Ü¡Á10·î¸ÂÄê)¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ä¥¥Ã¥º¥×¡¼¥ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ó¡¼¥Á¤Ø¤â¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Íè¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÄÌÇ¯±Ä¶È¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥×¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Æó¤Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤âÊ»Àß¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¥¦¥¤¥ó¥°½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¤âºòÇ¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢²Æì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÅ·Á³²¹Àô¡ÖÈþ¤é³¤¤ÎÅò¡×(¥¯¥é¥Ö¥¦¥¤¥ó¥°½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¦¥¤¥ó¥°½ÉÇñ¼ÔÂç¿Í1,650±ß¡¢¾®³ØÀ¸750±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ)¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÃÏ²¼1,500¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ìó2²¯Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÃÏÁØ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¥¸¥å¥éµª²¹Àô¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²Æì¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î²¹Àô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
6) ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¸ø¼°¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤Ç¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇã¤¨¤ë²ÄÇ½À¥¢¥ê!
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþ¾ì³ÎÌó·ô¡×¤Î¹ØÆþ¸¢Íø¤È¡¢½ÉÇñ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¼ª´ó¤ê¾ðÊó¤ò°ì¤Ä¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤ËÆü»þ»ØÄê¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÈËË»´ü¤ÏÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æþ¾ì³ÎÌó·ô¤Î¹ØÆþ¸¢Íø¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÍ½Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢Æþ¾ì·ô¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¡£²ÆìËÌÉô¤ÎÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨¼èºà¶¨ÎÏ: ¥ª¥ê¥ª¥ó¥Û¥Æ¥ë ¥â¥È¥Ö ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥Ñ
Ãæ¿¹¤ê¤Û Ãæ¿¹¤ê¤Û ¥°¥ë¥á·ÏWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÔ½¸¤ò·Ð¤Æ2017Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ëè·î³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤òÃæ¿´¤Ë¼èºà¡¢»£±Æ¡¢¼¹É®¡£¥Õ¡¼¥É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Ä¡£ »Å»ö¼ÂÀÓ¡§https://nakamoririho.com/portfolio/ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
