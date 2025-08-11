»³Á±¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°¾®·¿½ü¼¾µ¡¡ÖYDC-J03¡×¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼
Éô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢°áÎà¤òÉô²°´³¤·¤¹¤ëºÝ¤Î´¥Áç¤Î¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢»³Á±¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°½ü¼¾µ¡¡ÖYDC-J03¡×¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é1ÆüºÇÂç3.8¥ê¥Ã¥È¥ëÊ¬¤Î½ü¼¾¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ü¼¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½ü¼¾µ¡ ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼° 3.8L/Æü ½ü¼¾ÌÜ°Â10¾ö YDC-J03 »³Á± | »³Á±¥Ó¥º¥³¥à ¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ/²ÈÅÅ/²°³°²È¶ñ¤ÎÄÌÈÎ »³Á±¸ø¼°
YDC-J03¤Ï¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏYDC-J03ËÜÂÎ¤ÎÂ¾¤Ë¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ÈÇÓ¿åÍÑ¥Û¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬YDC-J03¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÉý25.3cm¡ß¹â¤µ34cm¡ß±ü¹Ô¤18.5cm¤Ç¡¢iPhone 15 Pro¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£ÀµÌÌ¾åÉô¤Ë¤¢¤ë´Ý¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤Ç¡¢²ÔÆ¯»þ¤ËÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¤ÏÀµÌÌÊý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¤Î¥Õ¥¿¤Ï´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£¥¿¥ó¥¯¤ÎÍÆÎÌ¤ÏÌó1.7¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
ÇØÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
µÛµ¤¸ý²¼Éô¤Ë¤Ï»Ø¤òÆþ¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÄê´üÅª¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÛµ¤¸ý¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¹õ¿§¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤³¤¬ÇÓ¿å¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤ÎÇÓ¿åÍÑ¥Û¡¼¥¹¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤ÈÏ¢Â³ÇÓ¿å¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÓ¿å¥Û¡¼¥¹¤ÏËÜÂÎ¤«¤é²¼¤¬¤ê¸ûÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÇÛ´É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇÓ¿å¥Û¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿Ï¢Â³ÇÓ¿å¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê´Ä¶¤òÁª¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎÅ·ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¡ÖYAMAZEN¡×¤Î¥í¥´¾åÉô¤Ë³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤ÈÉ½¼¨Éô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¾åÉô¤Ë¤Ïµ¡Ç½¤ÎÀâÌÀ¤¬Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤É¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤«Ëº¤ì¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¥¿¥ó¤Ïº¸¤«¤é¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ü¥¿¥ó¡¢É÷ÎÌ¥Ü¥¿¥ó¡¢ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¥Ü¥¿¥ó¡¢¼¾ÅÙÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¥Ü¥¿¥ó¤È¼¾ÅÙÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¼¾ÅÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·ÌÌ±üÂ¦¤Ë»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¼è¤Ã¼ê¡£
¼êÁ°¤Ë¤Ï¿á½Ð¸ý(¥ë¡¼¥Ð¡¼)¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç90ÅÙ¤Þ¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÄìÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÂÉôÊ¬¤Ë¥´¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê³ê¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸Â¦ÌÌ
±¦Â¦ÌÌ
¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÅÅ¸»¥×¥é¥°¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ËÁÞÆþ¡£
YDC-J03¤ò°Ê²¼¤Î6ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°¸åº¸±¦20cm°Ê¾å¡¢¾åÉô50cm°Ê¾å¥â¥Î¤«¤éÎ¥¤·¤ÆÀßÃÖ
¡¦°ÂÄê¤·¤¿¾æÉ×¤Ç¿åÊ¿¤Ê¾ì½ê¤ËÀßÃÖ
¡¦Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½ê¤äÃÈË¼µ¡¤Ê¤É¤ÎÇ®¸»¤Î¶á¤¯¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤
¡¦¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤ÉµÛµ¤¸ý¤ä¿á½Ð¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤
¡¦¼þ°Ï¤ò°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£(²ÐºÒ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á)
¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤«¤é¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÎ¥¤·¤ÆÀßÃÖ
¿á½Ð¸ý¤òÆ°¤«¤·¤ÆÁ÷É÷Êý¸þ¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐOK¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¡¢±¿Å¾¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤ÏÀßÄê¼¾ÅÙ¤è¤ê¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤ÈÎÐ¿§¤ËÅÀÅô¡¢ÀßÄê¼¾ÅÙ¤è¤ê1¡Á9¡ó¹â¤¤¤È²«¿§¤ËÅÀÅô¡¢ÀßÄê¼¾ÅÙ¤è¤ê10¡ó°Ê¾å¹â¤¤¤ÈÀÖ¿§¤ËÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
Å·ÌÌ¤ÎÉ½¼¨Éô¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤Ç¤¤ë¼¾ÅÙ¤ÎÈÏ°Ï¤Ï35¡Á81¡ó¤Ç¡¢34¡ó°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖLo¡×¡¢82¡ó°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖHi¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼¾ÅÙ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢É½¼¨Éô¤Î±¦ÎÙ¤ê¤Ë¤¢¤ë¼¾ÅÙÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄê¼¾ÅÙ¤òÄ´À°²ÄÇ½¡£
¼¾ÅÙ¤ÎÀßÄê¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï40¡Á70¡ó¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤´¤È¤Ë5¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¡¢70¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È40¡ó¤Þ¤ÇÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¤µ5¾ö¤ÎÌÚÂ¤½»Âð¡¢¼¾ÅÙ70¡ó¤ÎÉô²°¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤òÎäË¼¡¦26ÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Æ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢YDC-J03¤ò»È¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£YDC-J03²ÔÆ¯»þ¤ÎÀßÄê¤ÏÉ÷ÎÌ¤¬¡Ö¶¯¡×¡¢¼¾ÅÙÀßÄê¤¬¡Ö40¡ó¡×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë2Ëç¤ò¼¼Æâ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ÏYDC-J03¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿²¹¼¾ÅÙ·×¤ÇÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¹¼¾ÅÙ·×¤Ç¼¾ÅÙÊÑ²½¤òÂ¬Äê¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤¬°Ê²¼¡£·×Â¬³«»Ï»þ¤Î¼¾ÅÙ¤Ï66¡óÁ°¸å¤Ç¡¢²ÔÆ¯³«»Ï¤«¤é13»þ´Ö¤Û¤É¤Ï¼¾ÅÙ¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¼ÂºÝ¡¢²ÔÆ¯¤«¤é5»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÉô²°¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ï¥«¥Ô¥«¥Ô¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¾ÅÙ¤Ï55¡óÁ°¸å¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤Î7»þ°Ê¹ß¤ËÀÖÏÈÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼¾ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«YDC-J03¤ò¸«¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëËþ¿å¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¿å¤¬¤Û¤ÜËþ¥¿¥ó¤Þ¤ÇÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥¯¤¬Ëþ¿å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÌó14»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤ò¼Î¤Æ¤ÆºÆ¤ÓYDC-J03¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¼¾ÅÙ(55¡óÁ°¸å)¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢40¡óÂå¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£´Ý1Æü°Ê¾å²ÔÆ¯¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤â¼¾ÅÙ¤òÀßÄê¤·¤¿40¡ó¤Þ¤Ç²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢55¡óÁ°¸å¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£È¾Æü¤Ç¥¿¥ó¥¯¤¬Ëþ¿å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç½ü¼¾¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÄê¤·¤¿¼¾ÅÙ¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¼¾ÅÙ¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤¬¤º¤Ã¤ÈÀÖ¿§¤ËÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤â¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×¤Î¸÷¤Î¶¯¤µ¤ÏÊÑ²½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ½¼¨Éô¤È³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥×¤Î¸÷¤Ï¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¢¿²»þ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¥é¥ó¥×ÉôÊ¬¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³Á±¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼°¾®·¿½ü¼¾µ¡¡ÖYDC-J03¡×¤Î¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - YouTube
¤Ê¤ª¡¢YDC-J03¤ÏAmazon.co.jp¤ÇÀÇ¹þ1Ëü980±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon | [»³Á±] ½ü¼¾µ¡ °áÎà´¥Áç ½ü¼¾´ï ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¼° ¾®·¿ ¶¯ÎÏ½ü¼¾ ½ü¼¾ÎÌ 3.8L ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼ ¤ª¤ä¤¹¤ß±¿Å¾ ¥Û¥ï¥¤¥È YDC-J03(W) | »³Á±(YAMAZEN) | ½ü¼¾µ¡
¤Þ¤¿¡¢¡ÖYDC-J03¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Èµ»ö¤«¤é¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GIGAZINE²Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð´ë²è¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ÆÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡× - GIGAZINE