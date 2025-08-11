¶µ°÷85%¤¬¡ÖµÙ·Æ¤Ê¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï15Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤Î¼ÂÂÖ - ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤ºç¯æù±ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â¡Ä¡Ä¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï?
¾®³Ø´Û¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¶µ°÷¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï5·î20Æü¡Á6·î30Æü¡¢¶µ°÷¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô5,412Ì¾(¤¦¤Á5,181¿Í¤¬¸½Ìò¶µ°÷)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¼Ò±¿±Ä¤ÎWeb¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶µ°éµ»½Ñ¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
½Ð¶Ð¤·¤Æ¤«¤éÂà¶Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö
½Ð¶Ð¤·¤Æ¤«¤éÂà¶Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢8³äÄ¶¤Î¶µ°÷¤¬10»þ´Ö°Ê¾å¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬12»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï11.17»þ´Ö¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï11»þ´Ö¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢65.6%¤â¤Î¿Í¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤È¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö15Ê¬Ì¤Ëþ¡×(19.2%)¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢85%¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤È¤â¤ÊµÙ·Æ¤ò¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤¬Äê¤á¤ëµÙ·Æ»þ´Ö=45Ê¬°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1.5%¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
µÙ·Æ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇµÙ·Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤éµÙ·Æ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¡¢¶µ°÷¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢µÙ·Æ¤Ê¤·¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢µÙ·Æ¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ç¯æù±ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶µ°÷¤â¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¶µ°÷¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢4³ä¼å¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¡×¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö½µ3Æü°Ê¾å¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢µÙÆü¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¤ª¤è¤½9³ä¡£»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¤âµÙÆü¶ÐÌ³¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï401¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9³ä°Ê¾å¤¬°ì¤«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¤«µÙÆü¶ÐÌ³¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Í×°ø¤Ï¡Ö1Æü¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤¬¤½¤â¤½¤â8»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ëÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤¬8³ä°Ê¾å¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼ø¶È½àÈ÷¤äµÏ¿¤ÏÊ¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ö²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡×¡Ö»ùÆ¸¡¦ÊÝ¸î¼ÔÂÐ±þ¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£Á´ÂÎ¤Î89.4%¤¬Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò·è¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ°Ê³°¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¡×(Ìó4³ä)¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶µ°÷¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°Éô¿Íºà¤Ë¤è¤ë³Ø¹»»Ù±ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°Éô¿Íºà¤Ë¤è¤ë³Ø¹»»Ù±ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó38%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔËþ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
½Ð¶Ð¤·¤Æ¤«¤éÂà¶Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö
½Ð¶Ð¤·¤Æ¤«¤éÂà¶Ð¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢8³äÄ¶¤Î¶µ°÷¤¬10»þ´Ö°Ê¾å¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬12»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Ï11.17»þ´Ö¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï11»þ´Ö¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
µÙ·Æ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇµÙ·Æ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤éµÙ·Æ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¡¢¶µ°÷¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Î¾¯¤Ê¤µ¡¢µÙ·Æ¤Ê¤·¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢µÙ·Æ¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢ç¯æù±ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶µ°÷¤â¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤â¶µ°÷¤Î·ò¹¯¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢4³ä¼å¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¡×¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö½µ3Æü°Ê¾å¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢µÙÆü¤Ë¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¤ª¤è¤½9³ä¡£»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¤âµÙÆü¶ÐÌ³¤â¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï401¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9³ä°Ê¾å¤¬°ì¤«·î¤Î¤¦¤Á¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê»Ä¶È¤«µÙÆü¶ÐÌ³¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»þ´Ö³°¶ÐÌ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢Í×°ø¤Ï¡Ö1Æü¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤¬¤½¤â¤½¤â8»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ç¤¤ëÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤¬8³ä°Ê¾å¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼ø¶È½àÈ÷¤äµÏ¿¤ÏÊ¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¡Ö²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡×¡Ö»ùÆ¸¡¦ÊÝ¸î¼ÔÂÐ±þ¤¬Êü²Ý¸å¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¡£Á´ÂÎ¤Î89.4%¤¬Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò·è¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ°Ê³°¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¡×(Ìó4³ä)¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¶µ°÷¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤!¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö³°Éô¿Íºà¤Ë¤è¤ë³Ø¹»»Ù±ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö³°Éô¿Íºà¤Ë¤è¤ë³Ø¹»»Ù±ç¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²óÅú¼Ô¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÌó38%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉÔËþ¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¡×¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£