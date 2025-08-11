¡Ú9³ä¤Î¿Í¤¬1ÉÃ¤Ç½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Û¡Ö´ÅÅÞ¡×¤ò±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¤È¡©
¡ÚÃæ³Ø±Ñ¸ì¤ÇOK¡Û¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬¡Ö´ÅÅÞ¡×¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿
¡ÚÎ±³Ø¤Ê¤·¡¦ÆÈ³Ø6¥«·î¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤ò¹¶Î¬¤·¤¿¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Û¥Æ¥¹¥È¤ÇÀÖÅÀ¤ò¤È¤ë¤Û¤É±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ë¶î¤é¤ì¤ÆÆÈ³Ø¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤ÎÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Î±³Ø·Ð¸³¥Ê¥·¤Ç¡¢¡Ö1¥«·î¤Ç¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à ▶ 3¥«·î¤ÇÆü¾ï²ñÏÃ½¬ÆÀ ▶ 6¥«·î¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¸«»ö¤ËÆÈ³Ø6¥«·î¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤ò¹¶Î¬¡£TOEIC¤Ï400ÅÀ¤«¤é975ÅÀ¤Þ¤ÇÇú¾å¤¬¤ê¡£¤½¤ÎÄ¶¸úÎ¨ÆÈ³Ø±Ñ¸ì½¬ÆÀË¡¤ò¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤ë¡ª ±Ñ¸ì¤Î¸À¤¤´¹¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç½é¸ø³«¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤ë¡ª ±Ñ¸ì¤Î¸À¤¤´¹¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Ø·¸ÂåÌ¾»ì¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´Ø·¸ÂåÌ¾»ì¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ø·¸ÂåÌ¾»ì¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤è¤Ã¤Ý¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ä²ñÏÃÎÏ¤òÇú¾å¤²¤¹¤ëÈó¾ï¤ËÍÍÑ¤Ê¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÉÌä¤Ç¡¢´Ø·¸ÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²ñÆÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¡Û´ÅÅÞ
¸À¤¤´¹¤¨¥ì¥Ù¥ë
¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
±Ñ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º
´ÅÅÞ
¥Ý¥¤¥ó¥È
´ÅÅÞ¡á¡Ö¡»¡»¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡×
ºÇ½ªÅª¤Ê±Ñ¸ì¤Î·Á
someone who _____ ______
¡Ö´ÅÅÞ¡×
¤ò±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¤Ï
¢
¢
¢
