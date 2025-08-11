¥¥à¡¦¥è¥Ê34ºÐ¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈþ¡¡¿§¹á¤¿¤À¤è¤¦¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸ø³«
´Ú¹ñ¤Î¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯8·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
¥¥à¡¦¥è¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î°áÁõ»Ñ¤äÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæ¤òÂçÃÀ¤Ë¤ß¤»¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£