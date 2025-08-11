

社会人にとっても心躍る夏休み。仕事が中心の多忙な日常からほんのひととき開放されるリフレッシュの時間になる。

旅行やレジャーなどもいいが、冷房の効いた室内で過ごすのも、日頃の疲れを癒やす気分転換になりそうだ。

そんな時間にオススメしたいのが映画鑑賞。情感豊かに夏休みを過ごしたいあなたに、筆者の考える「懐かし映画」7選を紹介する。

被爆家族の人生を温かく描く傑作

終戦から80年となる今年、メディアでは戦争を振り返る特集などが8月15日の終戦記念日に向けて多くなる。戦争について改めて考えたり、思いを寄せたりする時間も増えるだろう。そんな今夏に観てほしい映画がある。

さまざまな視点で戦争を描く映画があるなか、その人間ドラマに感情移入して涙が止まらなかったのが、広島で被爆した家族の3世代にわたる物語を描く『夕凪の街 桜の国』（2007年）。

原爆をテーマにする本作は、戦時と現代を生きる2人の女性の人生にスポットを当てる。1955年の広島の原爆スラム（夕凪の街）を舞台にする前半は、戦時下を生き延びた被爆女性が、原爆症と心に負った深い傷を抱えて生きる姿が映される。

そして物語は、現代の東京を生きる被爆二世の姪へとつながる。子どもの頃から東京で生活してきた彼女にとって、日々の多忙な日常のなかで、戦争も原爆も過去の出来事だ。しかし、ある事情から自身のルーツに触れ、被爆家族が背負ってきた過去が紐解かれていく。

それぞれの時代を生きた被爆家族を通して、市井の人々の視線から原爆が描かれる。そこからは、被爆者だけでなく、われわれ日本人全員が当事者になる、終わっていない問題があることに気づかされる。



描かれるのは、つらく悲しいエピソードばかりではない。彼らの人生には、喜びも笑顔もたくさんある。そんな生活を淡々と映す物語に引きつけられ、気づくと彼らの境遇や心の底に抱える切なさ、やるせなさに寄り添っている。ラストには涙が止まらなくなる。

ある映画祭で本作を観たときに、会場で号泣してしまった。心に深く突き刺さっている戦争映画の傑作だ。広島では舞台版が不定期に上演されており、今年も8月2日、3日に行われた。

夏休みに見たいあのアニメ映画



細田守監督の初のオリジナル長編アニメだ（写真：映画「サマーウォーズ」公式サイトより引用）

意見は分かれるかもしれないが、個人的に“泣ける”でつながる夏休み映画のオススメが、細田守監督の初のオリジナル長編アニメ『サマーウォーズ』（2009年）。

数学が得意で気が弱い高校生の主人公が、夏休みに憧れの先輩の実家を訪れ、彼女の大家族とともに仮想空間で起こった現実につながる危機に立ち向かう物語だ。

頼りない主人公が仲間と力を合わせてサイバー空間で闘うアクション映画であり、彼の成長物語だが、手に汗握る壮大なアクションシーンもあり、いつの間にか主人公に感情移入して、ラストで泣けてくる。

もちろん感動もあるが、どこか嬉しさと充実した心地よさが混ざりあったような涙であり、爽やかな余韻が残る名作。家族で観れば、子どもはアクションシーンに興奮し、親は仲間とともに闘う成長した主人公の姿にきっと泣かされるだろう。

夏には背筋が凍る怪作も鑑賞したい

夏といえばホラー映画の季節。エンターテインメントで非日常の恐怖を味わうのが好きな人も多いに違いない。そんな怖さや不可解なストーリーを楽しみたいなら、デビッド・リンチ監督の『マルホランド・ドライブ』（2001年）。

「第54回カンヌ国際映画祭」で監督賞を受賞したサスペンスだが、とにかく難解な作品だ。ハリウッドを舞台にするストーリーは、自動車事故から1人生き延びた女性が、助けを求めて飛び込んだ女優の家から始まる。事故で記憶喪失になった彼女の記憶を取り戻そうと協力する女優とともに、複雑怪奇な出来事に巻き込まれていく。

現実、夢、回想、空想などのシーンが入り混じり、物語に関係がなさそうな人物が唐突に現れたりもする。一度鑑賞しただけでは、理解できないだろう。

その荒唐無稽に思えるシーンの連続の難解さが話題になり、公開当時は全体を貫くストーリーがない映画のようにも受け止められたが、さまざまな解釈がネットで飛び交い、なかには説得力の高い説も生まれたりした。

難解なサスペンスや不可解な物語が好きな人には挑戦してほしい、デビッド・リンチの世界観が濃すぎる怪作だ。

もう1作サスペンスでは、本格クライムサスペンスの最高峰と言われるハリウッド大作『セブン』（1995年）を推したい。ハリウッドを代表するヒットメーカーであるデビッド・フィンチャー監督の長編映画2作目であり、ブラッド・ピットの出世作にもなった。

本作は、引退を控えたベテラン刑事と血気盛んな新米刑事が、連続猟奇殺人事件を追う姿を描く。それぞれの犯行がキリスト教の「七つの大罪」を模していることが次第にわかっていくなか、思いもよらぬ戦慄のラストが待ち受ける。

サスペンススリラーのダークな世界観に衝撃を受けるとともに、ラストシーンに打ちのめされる。終幕後の余韻は最悪だが、そのインパクトにずっと心がとらわれる名作だ。

今年、1995年の全米公開から30周年を記念して、フィンチャー監督が自ら監修した4K修復版がIMAXで劇場公開された。

ブラッド・ピットと言えば…叙述トリックのあの名作

『セブン』のラストにエンターテインメントのおもしろさを感じた人なら、洋画と邦画の叙述トリックの2作も必見だ。

1作は、『セブン』と同じくデビッド・フィンチャー監督とブラッド・ピットのタッグによるハリウッド大作『ファイト・クラブ』（1999年）。

空虚な日々を過ごしていたエリートが、ある男との出会いから、己の拳のみで闘う異質な世界の地下クラブに足を踏み入れる物語。そこで彼は自身を開放していくが、やがてそのクラブが反社会的なテロ集団と化していくなか、想像のはるか上をいく結末が訪れる。

そこで生じるカタルシスから、叙述トリック作品にハマる人も少なからずいるのではないだろうか。

もう1作が、内田けんじ監督の『アフタースクール』（2008年）。前作の劇場長編デビュー作『運命じゃない人』（2005年）で、「第58回カンヌ国際映画祭」の批評家週間で4部門受賞した内田けんじ監督の2作目になる。

本作は、大泉洋、佐々木蔵之介、堺雅人が演じる同級生3人の人間性とそれぞれの微妙な関係性の絡み合いをおもしろおかしく映しながら、想定外の結末に向かって突き進んでいくサスペンスコメディ。

笑って、驚いて、ラストで唸らせられる本作を観れば、内田けんじ監督作品を掘ってしまうこと間違いなしだ。

夏木マリの怪演に震えた80年代の名作

“懐かし映画”という枠組みで個人的に外せないのは、日本のアクション映画の礎であり、王道でもある『里見八犬伝』（1983年）。深作欣二監督と製作の角川春樹による、飛ぶ鳥を落とす勢いだった当時の角川映画を代表する大ヒット作だ。

特撮や特殊メイク、ワイヤーアクションを用いた大掛かりな撮影は、その頃の時代劇とは一線を画する大型アクション映画となり、両手の大鎌を振りかざして妖怪と闘う犬江親兵衛役の真田広之の姿に少年たちは心を鷲掴みにされ、妖怪・玉梓を演じた夏木マリの禍々しい容姿に震えた。

50〜60代の男性にとって、当時の時代背景が思い出されたり、その頃の感情がよみがえったりする、心の映画になっているのではないだろうか。

以上7選が個人的な今夏のオススメだ。時代もジャンルも幅広くなってしまったが、いずれも夏休みに鑑賞することで人それぞれ感じること、考えることがあり、有意義で豊かな時間を過ごすことができるはず。気分転換として何も考えずに観ても楽しめるのではないだろうか。

暑すぎる夏に、涼しい場所の映画鑑賞で心を潤してみてはどうだろう。

（武井 保之 ： ライター）