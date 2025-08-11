¡ÚÂç±«¡¦Èï³²¾ðÊó¡Û·§ËÜ»ÔÆî¶è¸µ»°Ä® ´§¿å¾ì½ê¤Ç60ÂåÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡¡¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÈÂÁ÷
·§ËÜ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î11ÆüÄ«¡¢·§ËÜ»ÔÆî¶è¸µ»°Ä®¤Î´§¿å¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢60ÂåÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢Âç±«¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÈï³²Åù¤Î¾õ¶·¡Ê8·î11Æü6»þ»þÅÀ¡Ë
¢¨ËÜ·ï¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ê1¡Ë¿ÍÅªÈï³² ¡§0·ï
¡Ê2¡Ë½»²ÈÈï³² ¡§¾²¾å¿»¿å 30·ï¡¢¾²²¼¿»¿å 18·ï
¡Ê3¡ËÆ»Ï©·è²õ ¡§2·ï
¡Ê4¡ËÅÚº½ºÒ³² ¡§8·ï
¡Ê5¡ËÆ»Ï©´§¿å ¡§21·ï
¡Ê6¡Ë¤½¤ÎÂ¾ ¡§21·ï¡ÊÅÝÌÚ¡¢Æ»Ï©Â»²õ¤Ê¤É¡Ë
¡Ê7¡ËÈòÆñ¼Ô ¡§ÈòÆñ¾ì½ê67¤«½ê¡¢270À¤ÂÓ¡¢575¿Í¡Ê11Æü6»þ»þÅÀ¡Ë