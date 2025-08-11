驚異的なスピード出世で第75代横綱となった大の里。石川県津幡町の出身です。

小中高といったアマチュアでも比較的相撲が盛んな土地で「相撲どころ」と呼ばれることの多い石川県。大の里は石川県出身として3人目の横綱です。

大の里の前といえば、「蔵前の星」の愛称で親しまれ、「黄金の左」と形容される左四つからの攻めを武器に、北の湖とともに一時代を築いた第54代横綱・輪島です。

昭和の角界での輪島の活躍を記憶している相撲ファンは多いところでしょうが、石川県から初めて横綱になった力士が江戸時代にいました。

第6代横綱の阿武松緑之助（おうのまつみどりのすけ）です。

当時は無類の強さを誇ったことに加え、大食漢だったのではないかとのエピソードが独り歩きし、落語や講談のネタにもなっているほど、力士として魅力あふれる人物だったと今も伝えられています。

奥能登の農家の出身 135キロの恵まれた体で横綱に

阿武松緑之助は、今の石川県能登町の出身で、1791年（寛政3年）に生まれました。「奥能登」と呼ばれる地域の出身です。実家は農家で、1815年（文政12年）25歳のときに江戸に出ました。

阿武松は最初は武隈の、のちに錣山の弟子になったとされています。「武隈」や「錣山」は今も年寄名称、いわゆる親方の名前になっています。

身長は173センチ、体重は135キロとされていて、当時としては体の大きな部類に入るといえます。

小車（おぐるま）→小緑（こみどり）→小柳（おやなぎ）としこ名の変遷をたどり、1822年（文政5年）に大関に昇進した際に阿武松と改名しました。

1827年（文政10年）に横綱免許を受け第6代横綱に。1835年（天保6年）に引退したときは45歳だったとされています。

その後は年寄・阿武松として力士の育成にあたり、興行を精力的に行ったと伝えられています。1851年（嘉永4年）、61歳で生涯を閉じましたが、その亡骸は東京の寺院にあります。

25歳で上京 「大器晩成」の横綱・阿武松は家族らとともに眠る

阿武松は、今東京の寺に眠っています。東京メトロ・清澄白河駅から歩いて5分ほどのところにある日蓮宗・玉泉院の墓地に阿武松緑之助の墓があります。

墓を管理する玉泉院の井上慶亮住職です。

玉泉院・井上慶亮住職「阿武松がまず江戸に出てこられたのが25歳。25歳というと我々でも大学を卒業して社会人という、江戸時代において25歳というのはかなり高齢といえば高齢の状態だと思います。その中でやはり横綱になるというのは、出世も相当早かったのではないかということは思いますね」

墓には、阿武松とともに母親と妻、そしてその後名前を継いだ2代、3代、4代の阿武松も眠っています。

玉泉院・井上慶亮住職「江戸時代は移動が大変な時代だと思います。江戸に出てこられたら江戸にて眠るというのが、いわゆる自分の故郷に帰るというのはほぼなかったような時代かと思います。江戸に出て、そこで所帯を持って、すべてを成して江戸で亡くなられたので、こちらにお墓が建立されたのかなとは思いますね」

お墓を訪ねる石川の人も そして隣には同郷の木村庄之助が

東京都江東区の重要文化財のひとつでもある阿武松の墓ですが、今でも訪れる相撲ファンは多いとのことです。

玉泉院・井上慶亮住職「大の里の活躍で来られた方がおそらく2〜3名いらっしゃると思います。同じ石川県なので『勝たせてください』というご祈願のつもりで来られている方も」

そして、阿武松の墓の隣は石川県珠洲市の出身とされる第13代木村庄之助の墓があります。

玉泉院・井上慶亮住職「庄之助は阿武松の後の方なので、阿武松がいるのでお隣にという可能性はおおいにあると思います。同郷の出身なので」

相撲どころ・石川が生んだ角界の偉人の遺徳をしのぶ場ともいえる玉泉院。

石川が生んだ名横綱は、相撲のメッカ・両国の近くで大の里のこれからの活躍を静かに見守っているに違いありません。