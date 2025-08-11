今年も待ってたよーーーーッッ！！【サーティワン】食べるのがもったいない可愛さ！？「最新アイス」

【サーティワン】では「31ポケ夏！キャンペーン」を9月3日まで開催！「ポケモン」の「最新アイス」が今年もお目見え。心ときめくような豪華な仕上がりのサンデーに加え、アイスのみを気軽に味わえる可愛いダブルカップも登場しています。思わず写真を撮りたくなるかも。今回はクールダウンにもぴったりの最新アイスをご紹介します。

豪華なトッピングが映える「ポケモン サンデー ピカチュウ ／ パモ」

カラフルなデコレーションが映えるサンデー。それぞれにピカチュウとパモがトッピングされた可愛らしい一品は、どちらを選ぼうか迷ってしまうかも。モンスターボールやピカチュウ風船といった、ポケモン要素が詰まったピックもたまりません。スモールのアイスを1コ選べます。

カラフルで賑やかなカップも可愛い！

「ポケモン サンデー ピカチュウ ／ パモ」のカップデザインにもご注目！ さまざまなポケモンの姿が描かれた賑やかなカップは、思わず写真を撮りたくなるほどとってもキュートです。カップのカラフルな色合いが、よりサンデーの豪華さを引き立てているところもポイント。自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

クールダウンにぴったり！「ポケモン ダブルカップ」

2コ分のアイスを楽しめるこちら。クールダウンにうってつけのダブルカップです。@ftn_picsレポーターHaruさんは新作フレーバーの「ピカチュウ トロピカソーダ」をチョイス。このアイスにはピカチュウ型のお菓子が入っていて、目でも楽しませてくれそうです。スモールダブル、レギュラーダブルのどちらかで2コのアイスを選べます。

カップの絵柄は全部で3種類！

「ポケモン ダブルカップ」に付いてくるカップやスプーンもポケモン仕様。レポーターHaruさんによると「3種類から好きなカップをセレクト」でき、推しポケモンのカップで推しポケモンカラーのアイスを選ぶ楽しさもありそう。スプーンはピカチュウらしいイエローが映える可愛らしいデザイン。柄が長めで持ちやすそうなところも嬉しいポイントです。

