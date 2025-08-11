タルタルを増量した「タル増し」仕様！ローソン「【まちかど厨房】タル助監修 イカタル弁当(タル増し)」
ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。
ローソン「【まちかど厨房】タル助監修 イカタル弁当(タル増し)」
発売日 ：2025年8月12日(火)
税込価格：646円
販売店舗：九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)
九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)では、『からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味』のほか、地元名店の監修によるパスタやご当地のソウルフードや名産品を使用したパンやスイーツなど、計8品を楽しめます☆
(※)「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は、8月11日(月)発売。
今回はローソン「【まちかど厨房】タル助監修 イカタル弁当(タル増し)」を紹介！
ローソン「【まちかど厨房】タル助監修 イカタル弁当(タル増し)」は福岡県大牟田市の名物、イカのからあげとタルタルソースを合わせたイカタル弁当。
地元の人気店「タル助」の監修で、タルタルをイカのからあげにたっぷりとかけ、海苔、昆布と合わせたやみつきになる味わいです。
2025年2月に初めて発売し大好評！
今回はタルタルを増量した「タル増し」仕様です。
※九州地区のまちかど厨房導入店(約1,090店)で発売します。
