ËÌÄ«Á¯¡¢ÊÆ´Ú±é½¬¤ËÈ¿È¯¤ÎÃÌÏÃ¡¡ÅØ¸÷Å´¹ñËÉÁê¤¬ÂÐ¹³Á¼ÃÖ·Ù¹ð
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11Æü¡¢ÅØ¸÷Å´¹ñËÉÁê¤¬18Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊÆ´Ú¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö²µ»Ù¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡Ê¼«Í³¤Î½â¡Ë¡×¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÅØ»á¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤ò¼¨¤¹±é½¬¤ò¶¯¤¯µêÃÆ¤¹¤ë¤È¤·¡¢°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ëÄ©È¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡Ö¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¡×¤ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ´Ú¤Î±é½¬¤Ë´Ø¤·¡Ö³ËÀïÁè¤Î¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¡¢ÃÏ°è¾ðÀª¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£Å¨¹ñ¤Î¹¶·â¤òÍÞ»ß¤·¤ÆÄ©È¯¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÌÄ«Á¯¤Î¡ÖÀäÂÐÅª¤Ê»ÈÌ¿¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÊÆ´ÚÎ¾·³¤¬°ìÉô¤Î·±Îý¤ò9·î¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·±Îý¤Î°ìÉôÊ¬»¶¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£